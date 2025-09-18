Gobernador Luis Caldera inicia recuperación de la Lara-Zulia: Serán 206 kilómetros de asfaltado y luminarias viales

En el municipio Santa Rita, en compañía de la alcaldesa, Liz Piña el mandatario regional Luis Caldera, inició un Plan de asfaltado e Iluminación de 750 luminarias Vial en 85 kilómetros de la Carretera Lara-Zulia.



‎Para el asfaltado en una primera fase se utilizará un total de 10 mil toneladas de asfalto caliente tipo 3 , el cual se comenzó a colocar desde este jueves 18 de septiembre, indicó el mandatario regional desde el sitio de la obra.

Alcaldesa, de Santa Rita Liz Piña.



‎‎Caldera destacó que estos trabajos forman parte del Plan Regional de Asfaltado, el cual incluye la colocación de 45 mil toneladas de asfalto en 206 kilómetros de las principales arterias viales de la entidad.



‎“Los trabajos incluyen baqueo, carpeta asfáltica, demarcación, colocación de ojos de gato y la instalación de lámparas led, que le corresponderá a Corpoelec”.





Se dio inicio al asfaltado de13 kilómetros desde el peaje de Santa Rita hasta el Distribuidor San Benito entrada del municipio Cabimas.

Caldera se refirió al estado en que se encuentra la importante arteria vial y señaló :"Todo está muy comprometido, la base, las sub bases, alcantarillas".

Por lo que anunció que una segunda fase de este programa, será el asfaltado desde Valmore Rodríguez, hasta los municipios Cabimas y Santa Rita.





26 frentes en el Zulia



Con este plan, que se inició a finales de agosto en la ciudad de Maracaibo, el Gobierno Bolivariano garantiza que el Zulia tenga vías óptimas para que siga siendo una región de desarrollo productivo.

El gobierno regional contando con el apoyo del ministerio de transporte tiene en la actualidad 26 frentes en materia de asfaltado en Sinamaica-Paraguaipoa llegando hasta la Y en el kilómetro 17, en el municipio Mara la vialidad de Carrasquero y el asfaltado de la comunidad de El Chorro.







Asimismo, el asfaltado de la vialidad del sector La Paila Negra _Rio Limón, en el municipio Jesús Enrique Losada la vialidad 4 Vía La Concepción, en Machiques-Colón y en Casco Central de Machiques de Perijá.





Fotos y Videos Rayhands Quiroz

