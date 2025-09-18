Jueves 18 de septiembre de 2025
Principal

Gobernador Luis Caldera inicia recuperación de la Lara-Zulia: Serán 206 kilómetros de asfaltado y luminarias viales

‎Para el asfaltado en una primera fase se utilizará un total de 10 mil toneladas de asfalto caliente tipo 3 , el cual se comenzó a colocar desde este jueves 18 de septiembre.

Por Javier Sanchez

Gobernador Luis Caldera inicia recuperación de la Lara-Zulia: Serán 206 kilómetros de asfaltado y luminarias viales
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

En el municipio Santa Rita, en compañía de la alcaldesa, Liz Piña el mandatario regional Luis Caldera, inició un Plan de asfaltado e Iluminación de 750 luminarias Vial en 85 kilómetros de la Carretera Lara-Zulia.



‎Para el asfaltado en una primera fase se utilizará un total de 10 mil toneladas de asfalto caliente tipo 3 , el cual se comenzó a colocar desde este jueves 18 de septiembre, indicó el mandatario regional desde el sitio de la obra.

Alcaldesa, de Santa Rita Liz Piña.


‎‎Caldera destacó que estos trabajos forman parte del Plan Regional de Asfaltado, el cual incluye la colocación de 45 mil toneladas de asfalto en 206 kilómetros de las principales arterias viales de la entidad.



‎“Los trabajos incluyen baqueo, carpeta asfáltica, demarcación, colocación de ojos de gato y la instalación de lámparas led, que le corresponderá a Corpoelec”.


Se dio inicio al asfaltado de13 kilómetros desde el peaje de Santa Rita hasta el Distribuidor San Benito entrada del municipio Cabimas.

Caldera se refirió al estado en que se encuentra la importante arteria vial y señaló :"Todo está muy comprometido, la base, las sub bases, alcantarillas".

Por lo que anunció que una segunda fase de este programa, será el asfaltado desde Valmore Rodríguez, hasta los municipios Cabimas y Santa Rita.



26 frentes en el Zulia

Con este plan, que se inició a finales de agosto en la ciudad de Maracaibo, el Gobierno Bolivariano garantiza que el Zulia tenga vías óptimas para que siga siendo una región de desarrollo productivo.
El gobierno regional contando con el apoyo del ministerio de transporte tiene en la actualidad 26 frentes en materia de asfaltado en Sinamaica-Paraguaipoa llegando hasta la Y en el kilómetro 17, en el municipio Mara la vialidad de Carrasquero y el asfaltado de la comunidad de El Chorro.



Asimismo, el asfaltado de la vialidad del sector La Paila Negra _Rio Limón, en el municipio Jesús Enrique Losada la vialidad 4 Vía La Concepción, en Machiques-Colón y en Casco Central de Machiques de Perijá.

Fotos y Videos Rayhands Quiroz

Noticia al Día

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Gobernador Luis Caldera inicia recuperación de la Lara-Zulia: Serán 206 kilómetros de asfaltado y luminarias viales

Gobernador Luis Caldera inicia recuperación de la Lara-Zulia: Serán 206 kilómetros de asfaltado y luminarias viales

Un terremoto de magnitud 7,8 sacude las costas de la península rusa de Kamchatka: Alerta de tsunami en EEUU

Un terremoto de magnitud 7,8 sacude las costas de la península rusa de Kamchatka: Alerta de tsunami en EEUU

Bartomeu y Rossell declararon en juicio por pagos arbitrales del Barcelona

Bartomeu y Rossell declararon en juicio por pagos arbitrales del Barcelona

Una salida de fuerza no soluciona el conflicto ni garantiza la paz (Víctor Álvarez R)

Una salida de fuerza no soluciona el conflicto ni garantiza la paz (Víctor Álvarez R)

Mourinho regresa al banquillo del Benfica

Mourinho regresa al banquillo del Benfica

Bayern de Múnich le gana la pulseada al Chelsea con doblete de Kane

Bayern de Múnich le gana la pulseada al Chelsea con doblete de Kane

Eugenio Suárez despacha el vuelacerca 46 de la campaña

Eugenio Suárez despacha el vuelacerca 46 de la campaña

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 18 de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 18 de septiembre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este jueves 18 de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este jueves 18 de septiembre

Tormenta eléctrica y lluvias intensas azotan el centro y sur de Maracaibo

Tormenta eléctrica y lluvias intensas azotan el centro y sur de Maracaibo

Hija de Chayanne celebra primera nominación al Latin Grammy

Hija de Chayanne celebra primera nominación al Latin Grammy

Excarcelado Christian Brueckner, principal sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann

Excarcelado Christian Brueckner, principal sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann

Hallaron a venezolana muerta dentro de su vivienda en México

Hallaron a venezolana muerta dentro de su vivienda en México

Willson Contreras se despide de la temporada por lesión en el hombro

Willson Contreras se despide de la temporada por lesión en el hombro

Tal al-Saltaneh, la historia detrás del activismo de la princesa persa

Tal al-Saltaneh, la historia detrás del activismo de la princesa persa

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Yulimar Rojas regresa al podio mundial con un salto de coraje

Yulimar Rojas regresa al podio mundial con un salto de coraje

Marabinos comparten con Noticia al Día los milagros concedidos por El Venerable

Marabinos comparten con Noticia al Día los milagros concedidos por El Venerable

Osmariel Villalobos anuncia que le diagnosticaron cáncer de mama:

Osmariel Villalobos anuncia que le diagnosticaron cáncer de mama: "Estoy enfrentando esto desde la calma"

Tormenta eléctrica y lluvias intensas azotan el centro y sur de Maracaibo

Tormenta eléctrica y lluvias intensas azotan el centro y sur de Maracaibo

Se le viene bien feo a Beéle por el video filtrado:

Se le viene bien feo a Beéle por el video filtrado: "Una de las traiciones más crueles"

Noticias Relacionadas

Nacionales

Continúa la maniobra de campaña "Caribe Soberano 200″ en La Orchila

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, destacó este jueves 18 de septiembre, que Venezuela eleva el "apresto operacional de cara…
Al Dia

El Naranjal antes de llegar a 60 años aspira a la solución de sus problemas

A los habitantes de esta urbanización ubicada al norte de la ciudad no le importa ¿Cuál organismo llegue primero?, sino que el que atienda el llamado comience arreglando la vialidad, colegio, alumbrado, parques, plazas, canchas deportivas y le regale una mano de pintura a los descoloridos edificios de apartamentos
Entretenimiento

Más de cien artistas nacionales e internacionales participarán en la Feria de La Chinita: Habrá tarima en 5 e´ Julio con Bella Vista

Así lo dio a conocer este jueves 18 de septiembre el merenguero Omar Enrique Gotera Meléndez, presidente del Comité de Feria, junto al Alcalde Gian Carlo Di Martino, en una amena rueda de prensa ofrecida a los medios de comunicación realizada en un distinguido establecimiento de la ciudad.

Zulia

Faltan 38 días: Preparan la tradicional Bajada de la Chinita en Maracaibo

La Bajada da comienzo a las celebraciones en honor a la virgen, las cuales culminan el 18 de noviembre, el día de su conmemoración

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025