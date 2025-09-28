Domingo 28 de septiembre de 2025
Política

Gobernadores de estados fronterizos de Venezuela y Colombia firman Memorándum de Entendimiento

Esta reapertura es considerada el primer paso de gran importancia para normalizar y dinamizar las relaciones diplomáticas y el apoyo a las comunidades de lado y lado de la frontera

Por Christian Coronel

Gobernadores de estados fronterizos de Venezuela y Colombia firman Memorándum de Entendimiento
Durante un encuentro estratégico entre los departamentos fronterizos de Colombia, Fulberto Guevara, de Vichada, y Arnulfo Rivera de Guainía; así como por Venezuela, el gobernador del estado Amazonas, Miguel Rodríguez; el embajador de Colombia en Venezuela, Milton Rengifo y el de Venezuela en Colombia, Carlos Eduardo Martínez, firmaron un Memorándum de Entendimiento con el fin de lograr una frontera pacífica.

La reunión se llevó a cabo en las aguas del río Orinoco, así lo informó el gobernador de Amazonas en su cuenta de Facebook, donde explicó que dicha junta marca un paso decisivo en el camino hacia el restablecimiento pleno de las relaciones entre ambas naciones.

"Estamos convencidos de estar transitando el camino para lograr consolidar una frontera de paz, que genere las condiciones para el intercambio binacional y el encuentro de quienes compartimos esta inmensa frontera", resaltó Rodríguez.

Por otra parte, reveló que como primera acción estratégica y prioritaria derivada de este acuerdo, ambas partes se comprometieron a trabajar para la apertura en el menor tiempo posible de sus dos consulados en sus respectivas jurisdicciones.

"Esto significa que muy pronto tendremos funcionando nuevamente los consulados de Venezuela en estos departamentos (Vichada y Guainía) y los de Colombia en nuestro estado Amazonas", indicó.

Esta reapertura es considerada el primer paso de gran importancia para normalizar y dinamizar las relaciones diplomáticas y el apoyo a las comunidades de lado y lado de la frontera.

