Hoy La Chinita baja del altar al encuentro con su grey zuliana

El ansiado día de la Bajada de La Chinita llegó. Este sábado, 25 de octubre todo está dispuesto para que la Virgen de Chiquinquirá abrace a su grey, a su pueblo lleno de fe, que canta, ora y venera a su santa patrona.

Cientos de flores engalanarán a La Chinita, quien lucirá un hermoso manto diseñado para la ocasión y es que cada año, fieles y colaboradores se destacan para que pasee resplandeciente entre su feligresía.

Hoy, oficialmente inician las Fiestas Patronales en honor a Nuestra Señora de Chiquinquirá, en medio del júbilo luego de la canonización de los dos primeros Santos venezolanos, José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles.

En este día los fieles se abocarán para agradecer los favores concedidos y para adorar a la santa patrona de los zulianos y como todos los años se espera la visita de cientos de creyentes de otras partes del país, quienes comparten la devoción por La Chinita.

La Basílica Nuestra Señora de Chiquinquirá hoy se viste de gala para recibir a todos los creyentes llenos de fe, amor y agradecimiento infinito.

