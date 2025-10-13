Inameh prevé la llegada de las ondas tropicales 44 y 45 a Venezuela

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó la llegada de las ondas tropicales 44 y 45 a Venezuela.

La onda tropical 44 se encuentra desplazándose por el océano Atlántico, con una velocidad de 30 kilómetros por hora (km/h) y se prevé que llegue a la Guyana Esequiba entre el 14 y 15 de octubre.

Mientras que el fenómeno meteorológico 45 se encuentra en las islas de Cabo Verde, con una velocidad de 20 km/h; y el Inameh pronosticó que llegará a territorio venezolano entre el 18 y 19 de octubre.

Condiciones para este lunes 13 de octubre

El organismo detalló que en horas de la mañana se estima nubosidad parcial alternada con zonas despejadas en gran parte del país, no obstante se prevé zonas con nubosidad, lluvias o chubascos dispersos en Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Monagas, Sucre, Guárico, norte de Apure, Barinas, los Andes y Zulia.

En horas de la tarde y noche se prevé un incremento en la cobertura nubosa con precipitaciones de intensidad variable y ocasionales descargas eléctricas en zonas de la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Monagas, Sucre, Nueva Esparta, Anzoátegui, Llanos Occidentales, los Andes y Zulia.

Lee también: Inameh estima mantos nubosos y lluvias este miércoles 12-Mar

Noticia al Día