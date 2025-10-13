Lunes 13 de octubre de 2025
Principal

Inameh prevé la llegada de las ondas tropicales 44 y 45 a Venezuela

Se espera lluvias en la región y otros estados del país este lunes

Por María Briceño

Inameh prevé la llegada de las ondas tropicales 44 y 45 a Venezuela
Foto: cortesía.
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó la llegada de las ondas tropicales 44 y 45 a Venezuela.

La onda tropical 44 se encuentra desplazándose por el océano Atlántico, con una velocidad de 30 kilómetros por hora (km/h) y se prevé que llegue a la Guyana Esequiba entre el 14 y 15 de octubre.

Mientras que el fenómeno meteorológico 45 se encuentra en las islas de Cabo Verde, con una velocidad de 20 km/h; y el Inameh pronosticó que llegará a territorio venezolano entre el 18 y 19 de octubre.

Condiciones para este lunes 13 de octubre

El organismo detalló que en horas de la mañana se estima nubosidad parcial alternada con zonas despejadas en gran parte del país, no obstante se prevé zonas con nubosidad, lluvias o chubascos dispersos en Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Monagas, Sucre, Guárico, norte de Apure, Barinas, los Andes y Zulia.

En horas de la tarde y noche se prevé un incremento en la cobertura nubosa con precipitaciones de intensidad variable y ocasionales descargas eléctricas en zonas de la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Monagas, Sucre, Nueva Esparta, Anzoátegui, Llanos Occidentales, los Andes y Zulia.

Lee también: Inameh estima mantos nubosos y lluvias este miércoles 12-Mar

Noticia al Día

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Inameh prevé la llegada de las ondas tropicales 44 y 45 a Venezuela

Inameh prevé la llegada de las ondas tropicales 44 y 45 a Venezuela

Saime aclara dudas a usuarios de la tercera edad

Saime aclara dudas a usuarios de la tercera edad

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 13 de octubre 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 13 de octubre 2025

Presidente Maduro ordenó expansión de la Milicia Indígena para fortalecer defensa territorial

Presidente Maduro ordenó expansión de la Milicia Indígena para fortalecer defensa territorial

Lluvias y cielo nublado afectan al oeste del Zulia este domingo

Lluvias y cielo nublado afectan al oeste del Zulia este domingo

Samuel Morales y su agrupación vallenata sufrieron un accidente de tránsito en el departamento del César, Colombia

Samuel Morales y su agrupación vallenata sufrieron un accidente de tránsito en el departamento del César, Colombia

Renace la esperanza: Avistamiento del cóndor andino en Mérida tras 50 años de ausencia

Renace la esperanza: Avistamiento del cóndor andino en Mérida tras 50 años de ausencia

Hombre orina en el altar de la Basílica de San Pedro

Hombre orina en el altar de la Basílica de San Pedro

Devastador incendio consume el histórico Monasterio de Bernaga en Italia

Devastador incendio consume el histórico Monasterio de Bernaga en Italia

Papa León XIV aboga por el respeto a las aspiraciones de israelíes y palestinos

Papa León XIV aboga por el respeto a las aspiraciones de israelíes y palestinos

Crisis en Madagascar: Presidente denuncia intento de golpe de estado

Crisis en Madagascar: Presidente denuncia intento de golpe de estado

12 de octubre en Alitasia: la raíz viva de la resistencia (Por: Dr. Juan Pablo Montiel)

12 de octubre en Alitasia: la raíz viva de la resistencia (Por: Dr. Juan Pablo Montiel)

Los Cerveceros de Jackson Chourio avanzan a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional

Los Cerveceros de Jackson Chourio avanzan a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional

Miles de personas se concentran en Londres para respaldar a Palestina

Miles de personas se concentran en Londres para respaldar a Palestina

Marineros de Seattle avanzan a la Serie de Campeonato después de 24 años

Marineros de Seattle avanzan a la Serie de Campeonato después de 24 años

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Hamás entrega a Israel todos los rehenes vivos en Gaza

Hamás entrega a Israel todos los rehenes vivos en Gaza

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 13 de octubre 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 13 de octubre 2025

Saime aclara dudas a usuarios de la tercera edad

Saime aclara dudas a usuarios de la tercera edad

Inameh prevé la llegada de las ondas tropicales 44 y 45 a Venezuela

Inameh prevé la llegada de las ondas tropicales 44 y 45 a Venezuela

Noticias Relacionadas

Nacionales

Saime aclara dudas a usuarios de la tercera edad

Este domingo, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), aclaró varias dudas frecuentes para los trámites dirigidos a…
Zulia

Lluvias y cielo nublado afectan al oeste del Zulia este domingo

Las precipitaciones se concentran principalmente en el oeste de la entidad, donde se han registrado chubascos acompañados de ráfagas de viento

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025