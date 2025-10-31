¡Increíble! Cayó granizo en San Francisco

El jueves 30 de octubre, Maracaibo y San Francisco experimentaron una fuerte lluvia que trajo consigo la caída de granizo, un fenómeno poco común en la región.

Este tipo de clima severo puede ser resultado de sistemas de baja presión que generan tormentas intensas, lo que provoca lluvias torrenciales y, en ocasiones, la formación de granizo.

Es importante que los ciudadanos se mantengan informados sobre las condiciones climáticas y sigan las recomendaciones de las autoridades locales para garantizar su seguridad.

Además, después de un evento así, es común que se realicen evaluaciones para determinar los daños y planificar la respuesta adecuada.

