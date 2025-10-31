Jueves 30 de octubre de 2025
¡Increíble! Cayó granizo en San Francisco

Es importante que los ciudadanos se mantengan informados sobre las condiciones climáticas y sigan las recomendaciones de las autoridades locales para garantizar su seguridad

Por Christian Coronel

El jueves 30 de octubre, Maracaibo y San Francisco experimentaron una fuerte lluvia que trajo consigo la caída de granizo, un fenómeno poco común en la región.

Este tipo de clima severo puede ser resultado de sistemas de baja presión que generan tormentas intensas, lo que provoca lluvias torrenciales y, en ocasiones, la formación de granizo.

Además, después de un evento así, es común que se realicen evaluaciones para determinar los daños y planificar la respuesta adecuada.

Al Dia

Diosa Canales defiende la arepa venezolana en La Casa de Alofoke: "Es más sabrosa"

Diosa enfatizó cómo este alimento versátil puede adaptarse a diferentes gustos y estilos de vida. Con su energía característica, invitó a todos a disfrutar de una buena arepa: "La arepa venezolana tiene de todo y es demasiado rica. Le puedes colocar pollo, carne, jamón, queso, etc"
Al Dia

Hidrolago anuncia su cronograma de abastecimiento

El cronograma detalla las parroquias específicas en los que se llevará a cabo el abastecimiento, así como también en los diferentes sectores. Además, se han implementado medidas para optimizar la distribución y minimizar las interrupciones
Al Dia

Gobernador Luis Caldera juramenta directiva del Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Zulia

Tras la juramentación, el gobernador zuliano expuso que este consejo científico tiene como objetivo consolidar toda la política y los trabajos que viene adelantando el Gobierno del presidente Nicolás Maduro

Zulia

Aguacero agarró fuera e base a los marabinos

Las precipitaciones, que comenzaron en horas de la tarde, generaron un notable incremento en el nivel de agua en las calles, causando congestión vehicular y dificultades para los transeúntes

