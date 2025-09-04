La Vinotinto sufrió este jueves una dolorosa goleada 3-0 ante Argentina en el Monumental de Buenos Aires, escenario que rindió homenaje al astro y capitán argentino Lionel Messi, quien se despidió por lo alto ante su afición m siendo protagonista con doblete incluido.

Pese a la solidez táctica mostrada por la Vinotinto en su alineación inicial, una pérdida de balón por parte de Jefferson Savarino desencadenó el ataque argentino que, con una precisa combinación entre Julián Álvarez y Lionel Messi, quien culminó con un elevado por encima de la humanidad de Romo. La albiceleste se imponía momentáneamente 1-0, cuando ya se han disputado 39 minutos de juego en el Monumental.

Durante los primeros 45 minutos, la Vinotinto mostró solidez en su planteamiento defensivo, resistiendo el constante asedio de la albiceleste, que dominó con amplia posesión del balón y generó las ocasiones más claras de gol. El orden táctico venezolano logró contener el ímpetu local en la primera mitad.

Sin embargo, cuando Venezuela intentaba construir asociaciones ofensivas y adelantar líneas, Argentina aprovechó los espacios. Al minuto 76, una desatención en la zaga permitió a Lautaro Martínez conectar de cabeza y ampliar la ventaja 2-0.

Ya sin capacidad de reacción, la Vinotinto volvió a sufrir en defensa. Lionel Messi, sin marca dentro del área, definió con clase para colocar el 3-0 y sellar su doblete en una noche que quedará en la memoria como parte de su emotiva despedida ante la afición argentina.

Pese a la goleada sufrida, la selección nacional se mantiene en el séptimo lugar tras la derrota de Bolivia en Barranquilla contra Colombia, selección a la que recibirá el próximo martes con la obligación de ganar para quedarse con el con la plaza de repechaje.