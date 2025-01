Judith Ruiz, la fisicoculturista zuliana que transformó su pasión en un estilo de vida y triunfó en España

Judith Ruiz es una fisicoculturista zuliana de 44 años que reside en España desde hace 10 años y pasó de tener esta labor como hobbie a ser un estilo de vida.

Foto: Judith Ruiz

Judith habló con Noticia al Dia y confesó varias cosas: "Yo cambié las pesas por el CrossFit y en tan solo dos años me cambió la vida. Dicho esto, cuando empecé a complementar las dos labores, me hicieron la propuesta de competir en fisicoculturismo y ni me lo pensé, ya que era algo que deseaba desde hace años".

Judith Ruiz

Por otro lado, expresó: "Después de esto me preparé en cinco meses y conseguí el primer lugar en el Campeonato Gallego de Fisicoculturismo y Fitness en la categoría Bikini Fitness".

Foto: Judith Ruiz

Ruíz nos explica que la preparación ha sido la experiencia más gratificante en su carrera, el duro proceso de llevar la mente a otro nivel con la poca cantidad de comida que se puede comer y, a su vez, ver los cambios que va dando el cuerpo. Asimismo, dice: "Ha sido mi primera competición y experimentar esos cambios físicos es alucinante".

Por último, Judith le envía un mensaje a todas esas personas que quieren incursionar en el mundo del fisicoculturismo: "Que lo hagan, ya sea por hobbie o por profesión. Ver los pro y los contra. Estar rodeado de personas que te apoyen y entiendan el proceso, tener la guía y orientación de profesionales en el área y tener la mente clara en un objetivo".

Judith Ruiz demuestra que es un ejemplo a seguir, no solamente en su profesión, sino también para todas esas personas que siguen esta labor.

