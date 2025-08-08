Juramentan a Gian Carlo Di Martino como Alcalde de Maracaibo para el período 2025-2029

Con un acto protocolar realizado en las instalaciones del majestuoso Teatro Baralt, en horas de la tarde de este viernes 8 de agosto, la presidenta del Concejo Municipal, Jesse Gascon, juramentó a Gian Carlo Di Martino como Alcalde de Maracaibo para el período 2025-2029.

Foto: Will Marval

La actividad contó con la presencia del gobernador del Zulia, Ing. Luis Caldera Morales, la primera combatiente Roselyn López de Caldera, la primera dama de Maracaibo, Ana Clara Barboza de Di Martino y el exgobernador del Zulia, diputado a la Asamblea Nacional Francisco Arias Cárdenas.

Además, estuvieron presentes los concejales Judith Colman, Angie del Carmen Bracho, María Concepción Arcaya, Marcos Ruiz, Luis Morillo, Victor Arrieta, Alexis Maduro, Desiree Fernández Parra, Eudomar Guerrero y Edwin Batista.

Foto: Will Marval

Foto: Will Marval

Foto: Will Marval

