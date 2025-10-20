La nieta del conductor que atropelló a JGH revela la carta de perdón de la familia del santo

Este domingo, 19 de octubre Tamara Bustamante, nieta del hombre que manejaba el vehículo que atropelló y ocasionó la muerte del entonces Dr. José Gregorio Hernández, recordó una carta que los familiares del ahora santo venezolano le enviaron a su abuelo.

Durante una entrevista a los periodistas Carlos Acosta y Jessica Morales de TVV Noticias, la mujer aseguró su abuelo, el odontólogo Fernando Bustamante y doctor de los pobres, eran amigos y colegas, tanto que Bustamante planeaba nombrar padrino de uno de sus hijos a José Gregorio Hernández.

Sin embargo, el día 29 de junio de 1919, un infortunado accidente cambiaría el rumbo de los dos amigos. El accidente ocurrió entre el cruce de un tranvía donde José Gregorio apareció en el frente, aunque el señor Bustamante intentó frenar todo ocurrió en cuestión de segundos. Su nieta aseguró que desde entonces su abuelo "nunca volvió a ser el mismo".

Qué decía la carta

Los periodistas que hacían la entrevista dieron lectura a la carta, que tenía fecha del primero de agosto de 1919.

En la misiva, los hermanos de José Gregorio, José Benigno y César Hernández, pidieron al tribunal no castigar al joven Bustamante.

En este sentido, señalaron estar convencidos de que la muerte del santo venezolano se produjo por un accidente fortuito, por lo que exculparon al joven conductor.

“Dios, en sus altos designios, dispuso que el Dr. Hernández falleciera de ese modo”, advirtieron los hermanos de José Gregorio al tribunal.

Aquella manifestación de fe y perdón se transformó en un testimonio histórico de la misericordia cristiana en la que siempre vivió el nativo de Isnotú y que le permitieron formar parte de la idiosincrasia venezolana.

