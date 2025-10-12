Lluvias y calor disparan precios de verduras en Maracaibo: El kilo de cebolla “da ganas de llorar”



Maracaibo se debate entre las lluvias casi diarias y temperaturas que no descienden de los 35 a 40 grados, un clima extremo que está afectando severamente a la producción agrícola local. Esta combinación de factores ha convertido a las verduras y hortalizas en uno de los rubros más golpeados por el alza de precios. El costo de productos esenciales, como el kilo de cebolla, que ya supera el listón de los $1.98, es un golpe directo al bolsillo que, según los consumidores, "da ganas de llorar".

Condición climática y cultivos



Las condiciones meteorológicas adversas están mermando la producción de vegetales en Venezuela. El problema no es solo el daño directo a los cultivos por las inundaciones o el estrés térmico, sino también la creación de un entorno propicio para la proliferación de plagas y enfermedades.

El ingeniero agrónomo Pedro Aguilar explicó a Noticia al Día la doble vulnerabilidad de los cultivos:

Considera que: "las altas temperaturas inducen una mayor evapotranspiración, por consiguiente, se requiere de más agua para regar los cultivos. Cuando hay zonas con altos sembradíos y déficit hídrico, el riego es deficitario y en consecuencia la producción disminuye".

"En otro caso, la combinación de alta temperatura —que calienta la hoja— y la caída de lluvia, es la fórmula perfecta para la aparición de plagas y enfermedades. Por tal motivo, un alto porcentaje de las cosechas se daña y la oferta disminuye, lo que inmediatamente presiona el precio al alza", consideró.

Además de las plagas, el agrónomo recordó que los eventos climáticos intensos, como las inundaciones, generan daños significativos, y señaló que "actualmente hay pérdidas por vientos en la producción de plátano en el Sur del Lago". Esta vulnerabilidad productiva se ve agravada por la precaria infraestructura de riego y la falta de financiación para el sector.

"Tormenta eléctrica" en el Bolsillo

Factores como las intensas lluvias seguidas de calor extremo han afectado especialmente a las verduras de hoja, dificultando la siembra y reduciendo la oferta disponible en el mercado, dice el experto.

El resultado es un aumento significativo en el costo final. Los datos indican incrementos de hasta un 40% en los precios de los mayoristas en apenas un mes. Este encarecimiento impacta directamente el bolsillo de los consumidores finales, quienes deben optar por sustituir productos o pagar precios elevados por los alimentos de la canasta básica. Una "tormenta eléctrica" para el bolsillo del consumidor.

Noticia al Día / Fotos: Javier Sánchez