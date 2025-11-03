Loco lindo y la bombita Belloso donde se agolpan los recuerdos

En la 13 con 89B se concentran hermosos recuerdos del Maracaibo de ayer. Es un triangulo formado por: Loco Lindo, La Estación Belloso y La Panadería Belloso.

Son establecimientos con historia. La Bombita, con mas de 80 años, entre pecho y espalda es la mas antigua del Zulia – la primera es La Munich -, Loco lindo no se queda atrás, ha sido bar con juegos de billas, abasto y, hoy, se ha convertido en un puesto de empanadas tradicionales de masa de maíz que encantan el paladar.

Dos teléfonos de disco repican. Es una llamada del pasado. El portal Maracaiboaldia nos cuenta que: " En 1937, los hermanos Robinson y Manuel Romero regentan el lugar Adoptando el nombre de “Loco Lindo”. Era sitio de juego y bohemia que gano fama de peligrosa hasta el punto de que quien atendía el bar siempre llevaba un revolver en uno de sus bolsillos, aunque nunca se produjo un hecho de sangre".

Ayer amaneció soleado, visitamos Loco Lindo y La bombita Belloso. La atención en ambos lugares fue espléndida. Es un lugar donde se agolpan los recuerdos. El bullicio en la barra. Las bebidas heladas con clientes a cualquier hora del día.

Muy cerca de allí estuvo la primera sede de La Banda Rafael Urdaneta semillero de grandes músicos zulianos, obra de Eduardo Villalobos.

JC

