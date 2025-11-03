Lunes 03 de noviembre de 2025
Principal

Loco lindo y la bombita Belloso donde se agolpan los recuerdos

Ayer amaneció soleado, visitamos Loco Lindo y La bombita Belloso. La atención en ambos lugares fue espléndida. Es un lugar donde se agolpan los recuerdos. El bullicio en la barra

Por Josue Carrillo

Loco lindo y la bombita Belloso donde se agolpan los recuerdos
Loco lindo y La bombita Belloso
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

En la 13 con 89B se concentran hermosos recuerdos del Maracaibo de ayer. Es un triangulo formado por: Loco Lindo, La Estación Belloso y La Panadería Belloso.

Son establecimientos con historia. La Bombita, con mas de 80 años, entre pecho y espalda es la mas antigua del Zulia – la primera es La Munich -, Loco lindo no se queda atrás, ha sido bar con juegos de billas, abasto y, hoy, se ha convertido en un puesto de empanadas tradicionales de masa de maíz que encantan el paladar.

Dos teléfonos de disco repican. Es una llamada del pasado. El portal Maracaiboaldia nos cuenta que: " En 1937, los hermanos Robinson y Manuel Romero regentan el lugar Adoptando el nombre de “Loco Lindo”. Era sitio de juego y bohemia que gano fama de peligrosa hasta el punto de que quien atendía el bar siempre llevaba un revolver en uno de sus bolsillos, aunque nunca se produjo un hecho de sangre".

Ayer amaneció soleado, visitamos Loco Lindo y La bombita Belloso. La atención en ambos lugares fue espléndida. Es un lugar donde se agolpan los recuerdos. El bullicio en la barra. Las bebidas heladas con clientes a cualquier hora del día.

Muy cerca de allí estuvo la primera sede de La Banda Rafael Urdaneta semillero de grandes músicos zulianos, obra de Eduardo Villalobos.

JC

Noticia al Día/

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Robert Suárez ejerce cláusula de salida y va a la agencia libre

Robert Suárez ejerce cláusula de salida y va a la agencia libre

Denuncian presunto maltrato contra un perrito en Lomas del Valle 2

Denuncian presunto maltrato contra un perrito en Lomas del Valle 2

¡Cambio entre Caracas y Magallanes! Anthony Vizcaya llega al conjunto melenudo

¡Cambio entre Caracas y Magallanes! Anthony Vizcaya llega al conjunto melenudo

Reportan presencia de cocodrilos americanos en el Lago de Maracaibo

Reportan presencia de cocodrilos americanos en el Lago de Maracaibo

Knicks se recupera y frena la racha invicta de los Bulls

Knicks se recupera y frena la racha invicta de los Bulls

Egipto inaugura el Gran Museo Egipcio, el más grande del mundo dedicado a una sola civilización

Egipto inaugura el Gran Museo Egipcio, el más grande del mundo dedicado a una sola civilización

El pulso de China a la desinformación: ‘Influencers’ deberán ser expertos con título

El pulso de China a la desinformación: ‘Influencers’ deberán ser expertos con título

Luka Doncic lidera triunfo de Lakers sobre el Heat

Luka Doncic lidera triunfo de Lakers sobre el Heat

Mujer cortó el rostro de su hija de 15 años con una hojilla

Mujer cortó el rostro de su hija de 15 años con una hojilla

Loco lindo y la bombita Belloso donde se agolpan los recuerdos

Loco lindo y la bombita Belloso donde se agolpan los recuerdos

Templo San Felipe Neri (Por el Dr. Reyber Parra Contreras)

Templo San Felipe Neri (Por el Dr. Reyber Parra Contreras)

Tigres rugió más fuerte en el Monumental y doblegó a Leones

Tigres rugió más fuerte en el Monumental y doblegó a Leones

Tiburones sorprendió al Magallanes en Valencia

Tiburones sorprendió al Magallanes en Valencia

3 de noviembre. Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar

3 de noviembre. Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar

Bravos dejó en el terreno a Cardenales para dividir honores en la isla

Bravos dejó en el terreno a Cardenales para dividir honores en la isla

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Un hombre muerto tras explotar parte de una residencia en Los Robles

Un hombre muerto tras explotar parte de una residencia en Los Robles

Murió la sexagenaria del fuerte choque entre un carrito porpuesto contra un camión cisterna en Pomona

Murió la sexagenaria del fuerte choque entre un carrito porpuesto contra un camión cisterna en Pomona

El Centro Comercial Montielco invita a su gran Parrandón Navideño este jueves 6-Nov

El Centro Comercial Montielco invita a su gran Parrandón Navideño este jueves 6-Nov

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 3 de noviembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 3 de noviembre de 2025

Sobre la posibilidad de que EEUU entre en guerra contra Venezuela Trump reiteró:

Sobre la posibilidad de que EEUU entre en guerra contra Venezuela Trump reiteró: "No lo creo"

Noticias Relacionadas

Economía

Pagan segundo mes de aguinaldo al sector público

Aunque el anuncio oficial fue emitido esta semana, diversos empleados activos y jubilados aún no han confirmado el depósito en sus cuentas nómina, según reportes compartidos en redes sociales y canales sindicales
Zulia

Denuncian presunto maltrato contra un perrito en Lomas del Valle 2

Los vecinos califican el ruido emitido por el cachorro como un "martirio" que afecta gravemente su calidad de vida y descanso, impidiéndoles conciliar el sueño.
Al Dia

Alcaldía de Maracaibo entregó completamente rehabilitada la Plaza Zapara

El anuncio fue realizado por el presidente de SEDEPAR, Nami Torres, quien destacó que este nuevo espacio beneficiará directamente a 3.870 habitantes de la comunidad.
Zulia

Reportan presencia de cocodrilos americanos en el Lago de Maracaibo

Ante esta situación, es fundamental ofrecer una aclaratoria para evitar la propagación de información errónea que puede generar pánico en la población.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025