Los Andes venezolanos han perdido el 50 % de su hielo por efectos del cambio climático: Afirman especialistas

Las olas de calor, lluvias extremas, nevadas repentinas y demás eventos climáticos son parte de los resultados del impacto del cambio climático que afecta al planeta y en Venezuela no es la excepción.

Helena Carpio, periodista de investigación ambiental y Oswaldo Felizzola, coordinador y profesor del Centro Internacional de Energía y Ambiente del IESA explican en qué medida se siente el impacto en Venezuela y el mundo.

La periodista explicó que el cambio climático es el causante de los eventos extremos que atraviesa el mundo constantemente. "Efectivamente, el cambio climático está generando más eventos extremos, porque se calienta la atmósfera, por ejemplo, en el caso de las lluvias, retiene más humedad porque se altera el ciclo del agua y al haber más humedad en la atmósfera, cuando llueve, llueve más duro".

Sin glaciares

Según Carpio, Venezuela perdió todos sus glaciares en 100 años y Los Andes han perdido el 50 % de su hielo desde 1980. Asimismo, hizo énfasis en que la agricultura del país se verá afectada progresivamente. "El 90 % de la agricultura en Venezuela no tiene irrigación, es agricultura que depende de los patrones climáticos de la lluvia (…) la planta no va a crecer porque no va a recibir suficiente agua en ciertos puntos, pero en otros la planta se va a podrir porque no hay suficiente drenaje en ciertos tipos de tierra y les va a llover demasiado".

Entre otros de los factores del cambio climático en el país, se conoce que enfermedades como la malaria se están rotando de locación. La periodista explicó que hoy en día hay malaria en los Valles del Tuy, debido a que el cambio climático afecta la distribución de la temperatura y por ende afecta a la epidemiología del país.

AMOC

Por su parte, Felizzola explicó que la situación que se está presentando actualmente en el mundo tiene que ver con la AMOC, que es la corriente atlántica y que cada vez tiene más energía porque la absorbe debido al calentamiento global.

"Básicamente, lo que es es una energía que viene del sol, esto es algo natural, el sol nos entrega esta energía, pero en vez de reflejarla como históricamente lo ha hecho la tierra los últimos 35 millones de años, se está dando cuenta que uno de los temas que se presenta es que esa energía al quedarse almacenada tiene que moverse", detalló el profesor y comentó que eso es lo que pasa en Venezuela, que hay mucha evaporación de agua que se concentra y se convierte en lluvia.

Según el informe del Panel Intergubernamental del Cambio Climático en el año 2023, entre las cosas más frecuentes que ocurrirían es que llovería menos cantidad en promedio por año pero más intenso por poco tiempo.

Helena indicó que el planeta se ha calentado en promedio 1.4 % desde la revolución industrial, lo que genera preocupación para los escenarios científicos.

Los expertos determinaron que hay cosas que se podrán mitigar pero hay otras que no, debido a los cambios que experimentan todos los ecosistemas.

