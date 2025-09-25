Maracuchos elevan plegaria a la Virgen Chinita para que los proteja de los terremotos y temblores

Desde que se sintió el primer temblor en Maracaibo, en la tarde de este miércoles 24 de septiembre, los citadinos abrazaron su fe de diversas maneras, pero esta vez se ha hecho viral una oración que ha conmocionado a la población. El rezo inicia de esta manera:

Plegaria a Nuestra Señora de Chiquinquirá por la protección del Zulia ante los temblores.

Virgen Santísima de Chiquinquirá,

‎Madre y Reina del Lago, Madre que habitas en el corazón de tu pueblo zuliano:

‎hoy venimos ante Ti con el alma temblando, no por miedo sino por fe.

‎Tú que conoces el latido de cada hijo de Maracaibo, de la Costa Oriental del Lago,

‎de cada rincón de nuestra tierra amada, mira con ternura y misericordia a tu pueblo que te invoca.

‎

‎María de Chiquinquirá, intercede ante tu Hijo Jesucristo,

‎para que los movimientos de la tierra se calmen,

‎para que la fuerza de la naturaleza no se vuelva destrucción,

‎sino respeto y equilibrio.

‎

‎Te pedimos, Madre querida, que guardes nuestras casas, templos y calles;

‎que protejas a los niños, ancianos

‎

‎Te rogamos especialmente por el muro de Lagunillas, barrera que resguarda a tantas comunidades de la Costa Oriental del Lago.

‎Envía, Madre, a tus Santos Ángeles custodios para que lo rodeen y fortalezcan, y así la zona de subsidencia y las orillas del lago no sufran percance ni desgracia alguna.

‎

‎ Madre de amor, estas sacudidas y réplicas que inquietan nuestro corazón.

‎Danos serenidad, confianza en Dios y fortaleza para sostenernos unos a otros.

‎Que tu mirada maternal se pose sobre el Lago, sobre Maracaibo, Cabimas, Lagunillas, Santa Rita, Bachaquero, Ciudad Ojeda, sobre cada rincón del Zulia y de Venezuela entera.

‎

‎Virgen Morena, Señora de las aguas, bendícenos, líbranos del miedo y del peligro.

‎Como hijos tuyos, prometemos mantener viva la fe, la solidaridad y el amor fraterno.

‎Recibe este clamor de tu pueblo y preséntalo ante tu Hijo Jesús…

Amen.

Noticia al Día

