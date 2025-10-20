Lunes 20 de octubre de 2025
Más de mil 700 gandolas cruzaron la frontera entre Colombia y Venezuela durante septiembre

En lo que va de año, por la frontera de Táchira con Norte de Santander, Colombia ha movido 11 mil 723 vehículos de carga y Venezuela mil 991, para un total de 13 mil 714 gandolas.

Por Candy Valbuena

Más de mil 700 gandolas cruzaron la frontera entre Colombia y Venezuela durante septiembre
Foto: Agencias
En el transcurso del pasado mes de septiembre un total de mil 711 vehículos de carga pesada internacional cruzaron por los puentes internacionales Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander y el Atanasio Girardot.

De ese grupo de gandolas, mil 573 fueron movilizadas por Colombia y 138 por Venezuela, lo que sigue evidenciando una balanza comercial binacional aún muy inclinada hacia el país cafetalero.

Del vecino país se movilizaron 628 vehículos por el puente de Tienditas, 618 por el de San Antonio del Táchira y 327 por el de Ureña, frente a 87 de Venezuela por el Francisco de Paula Santander, 31 por el Atanasio Girardot y 20 por el Simón Bolívar.

En cifras

En lo que va de año, por la frontera de Táchira con Norte de Santander, Colombia ha movido 11 mil 723 vehículos de carga y Venezuela mil 991, para un total de 13 mil 714 gandolas.

La Cámara Colombo Venezolana Regional Oriente resaltó el avance que ha tenido el intercambio comercial binacional en los últimos tres años, sin dejar de lado los retos por afrontar para lograr un dinamismo más amplio y confiable.

Noticia al Día/Con información de Diario La Nación

