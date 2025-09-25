Un cuarto temblor sacudió a Maracaibo en horas de la noche, específicamente a las 11:52 PM.

"Este fue mucho más fuerte", "Ahora sí nos asustó", reportaron habitantes de la ciudad al sentir el que catalogan como el temblor más fuerte del día.

El Servicio Geológico Colombiano reportó un boletín preliminar de un sismo de magnitud 7.4 con epicentro en la Costa Oriental del Lago de Maracaibo en el estado Zulia. El temblor se habría sentido en gran parte de Venezuela nuevamente.

Las autoridades regionales y nacionales siguen instando a la comunidad a mantener la calma ante las réplicas de este fenómeno natural ocurrido en la tarde.

Foto: Javier Sánchez