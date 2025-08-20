La reconocida cantante, Nélida Ferrer, la voz femenina de la orquesta zuliana Super Combo Los Tropicales, visitó las instalaciones de Noticia al Día para conversar sobre su trayectoria musical y los futuros proyectos de la agrupación, que continúa siendo un referente en el mundo.

Con una sonrisa y la dulzura que la caracteriza, Nélida se describió como una persona sencilla y disciplinada. "Cantar es un don que Dios me dio, y lo hago para alegrar a los demás y alegrarme yo. Por eso, digo que me quedo en los escenarios y con el Super Combo Los Tropicales hasta que Dios quiera", afirmó.

Trayectoria y nuevos lanzamientos



Con una carrera de 43 años, Nélida Ferrer ha dejado su huella en varias agrupaciones. Cantó durante 20 años en la orquesta La Única, un año con Pedro Soscún Machado y cuatro años con Argenis Carruyo. Actualmente, lleva 10 años como la voz principal del Super Combo Los Tropicales. En 2016, fue bautizada como la "Reina de la guaracha zuliana".

Sobre cómo ha manejado la fama y las críticas, Nélida aseguró que no compite con nadie y cree que "cada quien en este negocio tiene e impone su propio estilo".

Actualmente, promociona su más reciente sencillo, "Caramelito Azúcar Candy", del maestro colombiano Daniel Lameutri, el cual ha tenido una gran acogida en las emisoras de radio.

Gira y próximos proyectos



La artista reveló que la orquesta prepara un viaje a Medellín, Colombia, donde tienen varias presentaciones programadas, y están en conversaciones para visitar también la ciudad de Bogotá.

Además, adelantó que el Super Combo Los Tropicales está preparando un nuevo tema del género guaracha que estará listo para 2026.

