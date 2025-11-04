No hay ondas tropicales en el radar: Probabilidad de lloviznas en áreas del Zulia para este martes 4-Nov

La mañana de este martes, 4 de noviembre el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que por el momento no hay ondas tropicales (OT) cerca de Venezuela ni que representen algún riesgo para el territorio.

La OT número 53 se ubica sobre Centroamérica, sin que represente ninguna incidencia dentro del territorio venezolano. Asimismo el organismo detalló que de un total de 53 OT registradas durante la temporada hasta el momento, 40 han tocado el país.

Pronóstico

Hasta horas del mediodía de este martes, se espera cielo parcialmente nublado y algunas zonas despejadas en gran parte del territorio nacional; asimismo, habrá algunos mantos nubosos que propician lluvias o lloviznas dispersas especialmente en partes de Amazonas, Bolívar, Delta Amacuro, Sucre, Táchira, Mérida y Zulia.

Temperaturas

En cuanto a las temperaturas en la capital zuliana, el organismo resaltó que para hoy se esperan máximas de 35 grados Celsius (°C) y mínimas de 26 °C, acompañadas de poca nubosidad.

En líneas generales y a nivel nacional habrá un día soleado y despejado, muy favorecedor en la zona Central, Oriental y Occidental.

Lee también: Onda tropical N° 53 se desplaza por el centro del país este sábado 1°-Nov

Noticia al Día