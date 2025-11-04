Martes 04 de noviembre de 2025
Nacionales

No hay ondas tropicales en el radar: Probabilidad de lloviznas en áreas del Zulia para este martes 4-Nov

La onda tropical (OT) número 53 se ubica sobre Centroamérica, sin que represente ninguna incidencia dentro del territorio venezolano. De un total de 53 OT registradas hasta el momento, 40 han tocado el país

Por Candy Valbuena

No hay ondas tropicales en el radar: Probabilidad de lloviznas en áreas del Zulia para este martes 4-Nov
Foto: NAD
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

La mañana de este martes, 4 de noviembre el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que por el momento no hay ondas tropicales (OT) cerca de Venezuela ni que representen algún riesgo para el territorio.

La OT número 53 se ubica sobre Centroamérica, sin que represente ninguna incidencia dentro del territorio venezolano. Asimismo el organismo detalló que de un total de 53 OT registradas durante la temporada hasta el momento, 40 han tocado el país.

Pronóstico

Hasta horas del mediodía de este martes, se espera cielo parcialmente nublado y algunas zonas despejadas en gran parte del territorio nacional; asimismo, habrá algunos mantos nubosos que propician lluvias o lloviznas dispersas especialmente en partes de Amazonas, Bolívar, Delta Amacuro, Sucre, Táchira, Mérida y Zulia.

Temperaturas

En cuanto a las temperaturas en la capital zuliana, el organismo resaltó que para hoy se esperan máximas de 35 grados Celsius (°C) y mínimas de 26 °C, acompañadas de poca nubosidad.

En líneas generales y a nivel nacional habrá un día soleado y despejado, muy favorecedor en la zona Central, Oriental y Occidental.

Lee también: Onda tropical N° 53 se desplaza por el centro del país este sábado 1°-Nov 

Noticia al Día

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Hace pañales para sus hijos con sabanas viejas que le regalan los vecinos: El drama de Magaly Sánchez no termina

Hace pañales para sus hijos con sabanas viejas que le regalan los vecinos: El drama de Magaly Sánchez no termina

Heat logra una victoria con final de infarto ante Clippers

Heat logra una victoria con final de infarto ante Clippers

Lakers domina a Trail Blazers con una sólida actuación de Ayton

Lakers domina a Trail Blazers con una sólida actuación de Ayton

No hay ondas tropicales en el radar: Probabilidad de lloviznas en áreas del Zulia para este martes 4-Nov

No hay ondas tropicales en el radar: Probabilidad de lloviznas en áreas del Zulia para este martes 4-Nov

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 4 de noviembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 4 de noviembre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este martes 4 de noviembre

Titulares de la prensa nacional para este martes 4 de noviembre

El futbolista francés Wissam Ben Yedder será juzgado por violación

El futbolista francés Wissam Ben Yedder será juzgado por violación

Brasil presentó su lista de convocados para los próximos amistosos: No está Neymar

Brasil presentó su lista de convocados para los próximos amistosos: No está Neymar

Real Madrid rinde tributo a Diogo Jota en su llegada a Anfield

Real Madrid rinde tributo a Diogo Jota en su llegada a Anfield

Anunciados los ganadores del FIFPro World 11 2025

Anunciados los ganadores del FIFPro World 11 2025

Harold Castro se alzó con el Premio Jugador de la Semana en la LVBP

Harold Castro se alzó con el Premio Jugador de la Semana en la LVBP

Águilas del Zulia anunció al importado Ethan Lindow

Águilas del Zulia anunció al importado Ethan Lindow

Superación desde la oscuridad: tres historias de vida

Superación desde la oscuridad: tres historias de vida

Robert Suárez ejerce cláusula de salida y va a la agencia libre

Robert Suárez ejerce cláusula de salida y va a la agencia libre

Denuncian presunto maltrato contra un perrito en Lomas del Valle 2

Denuncian presunto maltrato contra un perrito en Lomas del Valle 2

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Más de 161 millardos 523 millones de bolívares recaudó el Seniat en octubre

Más de 161 millardos 523 millones de bolívares recaudó el Seniat en octubre

Aseguran que el ‘Zar de la belleza’

Aseguran que el ‘Zar de la belleza’ "ya no estará más" en el Miss Universo

Herido joven tras sufrir accidente de tránsito en Las Playitas

Herido joven tras sufrir accidente de tránsito en Las Playitas

Titulares de la prensa nacional para este martes 4 de noviembre

Titulares de la prensa nacional para este martes 4 de noviembre

Posponen la Cumbre de las Américas para el 2026

Posponen la Cumbre de las Américas para el 2026

Noticias Relacionadas

Al Dia

Herido joven tras sufrir accidente de tránsito en Las Playitas

El fuerte choque dejó al motorizado herido en la vialidad y con ello el colapso entre los demás choferes y transeúntes, quienes se detuvieron a auxiliarlo
Nacionales

Más de 161 millardos 523 millones de bolívares recaudó el Seniat en octubre

El superintendente del Seniat, José David Cabello, Informó que en los primeros diez meses de 2025 el ente tributario recaudó un total de 905 millardos 303 millones 270 mil 559 bolívares.
Nacionales

Un 3 de noviembre de 1942: Isaías Medina Angarita recibe la primera cédula de identidad en Venezuela

La entrega oficial se realizó el 3 de noviembre de 1942, durante el mandato de Medina Angarita, quien impulsó importantes reformas en materia de derechos civiles, modernización administrativa y fortalecimiento del Estado venezolano. La creación del sistema de cedulación permitió establecer un registro único de identidad, facilitando el acceso a servicios públicos, procesos electorales y trámites legales
Nacionales

Diosdado Cabello acusa a Daniel Noboa de liderar red de narcotráfico y Maduro denuncia presencia de mafia albanesa en Colombia

“Todos los días en Estados Unidos confiscan contenedores que dicen traer comida desde Ecuador, pero lo que traen es droga. Y esos negocios son del presidente de Ecuador”, expresó Cabello durante en el programa Con Maduro +, en la que también cuestionó el papel de las autoridades internacionales ante estos hallazgos

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025