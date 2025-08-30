Sábado 30 de agosto de 2025
No hay recluta en el Zulia, aclara el comandante de la Redi Occidental: "Eso es mentira"

El comandante precisó que en la región "fue superada la cifra de 30 mil alistados" y aprovechó para hacer un llamado a quienes quieran unirse.

Por Candy Valbuena

No hay recluta en el Zulia, aclara el comandante de la Redi Occidental:
Foto: Captura de video
El comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral (Redi) N°11 Occidental (Lara, Falcón y Zulia), M/G Pedro Esteban González Ovalles, aclaró los rumores difundidos en redes sociales sobre presuntos operativos de reclutamiento de jóvenes en el marco de las jornadas de alistamiento en la Milicia.

González Ovalles aseguró: "Eso es una mentira", resaltando que desde la llegada al poder del expresidente Hugo Chávez, en el 99, el reclutamiento fue eliminado, "porque nosotros creemos que la Patria se defiende por amor. No se defiende obligado. El que ama a la Patria sale como ha salido el pueblo a alistarse".

En cuanto a los operativos de alistamiento dijo que se aumentaron de 21 sitios a 172 y añadió que ya no solo se están utilizando las plazas Bolívar sino también otras instituciones y espacios para el proceso.

El comandante catalogó de exitosa esta iniciativa en el Zulia y precisó que, en la región "fue superada la cifra de 30 mil alistados". Cifra esta, con la que aprovechó para hacer un llamado a quienes quieran unirse.

Importante:

Cabe recordar que, la práctica del reclutamiento forzoso para el servicio militar fue eliminada en Venezuela con la Constitución de 1999, la cual establece en su artículo 134 que toda persona tiene el deber de prestar servicios para la defensa y el desarrollo del país o para hacer frente a calamidades, pero nadie puede ser sometido a reclutamiento forzoso.

Noticia al Día/Con información de UR

