No hay recluta en el Zulia, aclara el comandante de la Redi Occidental: "Eso es mentira"

El comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral (Redi) N°11 Occidental (Lara, Falcón y Zulia), M/G Pedro Esteban González Ovalles, aclaró los rumores difundidos en redes sociales sobre presuntos operativos de reclutamiento de jóvenes en el marco de las jornadas de alistamiento en la Milicia.

González Ovalles aseguró: "Eso es una mentira", resaltando que desde la llegada al poder del expresidente Hugo Chávez, en el 99, el reclutamiento fue eliminado, "porque nosotros creemos que la Patria se defiende por amor. No se defiende obligado. El que ama a la Patria sale como ha salido el pueblo a alistarse".

En cuanto a los operativos de alistamiento dijo que se aumentaron de 21 sitios a 172 y añadió que ya no solo se están utilizando las plazas Bolívar sino también otras instituciones y espacios para el proceso.

El comandante catalogó de exitosa esta iniciativa en el Zulia y precisó que, en la región "fue superada la cifra de 30 mil alistados". Cifra esta, con la que aprovechó para hacer un llamado a quienes quieran unirse.

@laotraversion.com ¡No hay recluta! MG Pedro González Ovalles: "La patria se defiende por amor, no por obligación" El comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral (REDI) número 11 Occidente, Mayor General Pedro Esteban González Ovalles, abordó este jueves las recientes especulaciones relacionadas con un supuesto reclutamiento forzoso en el estado Zulia. Durante su intervención este jueves, González enfatizó la postura de Venezuela como una nación orientada hacia la paz y la esperanza, desmintiendo categóricamente cualquier percepción de amenaza proveniente de la comunidad internacional. «La patria se defiende por amor, no por obligación» En respuesta a preguntas específicas sobre los rumores que han circulado, el Mayor General afirmó que tales prácticas de reclutamiento forzoso fueron erradicadas con la llegada de la revolución bolivariana al gobierno. González recordó las palabras del fallecido presidente Hugo Chávez Frías, quien siempre defendió que «la patria se defiende por amor, no por obligación». Esta declaración refuerza el compromiso del actual liderazgo venezolano con los principios de defensa y soberanía basados en la convicción y el patriotismo, en lugar de la coacción. Asimismo, el MG Pedro González Ovalles, instó a la población a mantener la calma y a seguir confiando en las políticas implementadas por el gobierno, asegurando que la seguridad y el bienestar del pueblo son prioridades innegociables. La REDI, según su comandante, continuará trabajando en pro de la estabilidad y la paz en la región, reafirmando su compromiso con la defensa de la nación y su gente. Más información en nuestro portal: https://laotraversion.com/ #29Agosto #laotraversion #noticias #zulia #últimahora ♬ sonido original – la otra versión

Importante:

Cabe recordar que, la práctica del reclutamiento forzoso para el servicio militar fue eliminada en Venezuela con la Constitución de 1999, la cual establece en su artículo 134 que toda persona tiene el deber de prestar servicios para la defensa y el desarrollo del país o para hacer frente a calamidades, pero nadie puede ser sometido a reclutamiento forzoso.

Lee también: Gobernador Luis Caldera: "Complejo de piscinas Rafael Vidal y pista de bicicross del Parque del Sol podrían estar listos para el 18 de noviembre"

Noticia al Día/Con información de UR