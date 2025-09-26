Viernes 26 de septiembre de 2025
Principal

No le están parando a la gaceta: Choferes de tráfico cobran 70

El cobro excesivo del pasaje urbano deja un hueco en el bolsillo de los marabinos.

Por Arelys Munda

No le están parando a la gaceta: Choferes de tráfico cobran 70
Carro por puesto / Foto: Xiomara Solano
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Según Gaceta Oficial 43.218 del lunes 22 de septiembre el pasaje urbano quedó estipulado en 40 bolívares. A pesar, de ello, este decreto no se cumple en la ciudad marabina, el cobro excesivo del pasaje urbano deja un hueco en el bolsillo de los marabinos.

En el quehacer diario, el transporte urbano impone un cobro de 70 bolívares por pasajero, sin que las líneas exhiban la Gaceta Oficial correspondiente. Esta omisión obliga a los usuarios, que carecen de otra opción de traslado, a pagar el precio abusivo para cumplir con sus responsabilidades laborales y volver a sus hogares.

Foto: Xiomara Solano

Distintas líneas urbanas como Bella Vista, 18 de Octubre, Galerías-Lago Mall, Milagro, Circunvalación 2, Pomona y Veritas cobran 70 bolívares, mientras que los menos abusivos cobran 50 Bs, como es el caso de líneas como 5 de Julio y carros por puesto de San Jacinto.

En Gaceta Oficial N° 43,218, de fecha 22 de septiembre de 2025, fue publicado un exhorto oficial por parte del Ministerio Popular para el Transporte, mediante el cual establece la tarifa del pasaje urbano en 40 bolívares; en el caso de los metros, el ferrocarril y operadoras de transporte público del Estado el pasaje queda estipulado en 30 bolívares.

Este Ministerio exhorta formalmente a los Alcaldes a nivel nacional, a los gremios de transportistas y a las autoridades competentes a acatar la ley. Se les recuerda que, conforme al numeral 2 del artículo 178 de la Constitución, son ellos los responsables de garantizar que se cumplan y respeten las tarifas fijadas para el transporte urbano en todo el territorio nacional.

Foto: Xiomara Solano

Además, la Gaceta Oficial enfatiza que los transportistas tienen la obligación de respetar las exoneraciones sociales. Esto incluye el traslado gratuito para personas con discapacidad y para adultos mayores de 60 años. Adicionalmente, los estudiantes deben cancelar solo el 50% de la tarifa establecida, siempre y cuando presenten su uniforme escolar o carnet vigente. Es crucial destacar que este beneficio estudiantil aplica únicamente en días de clases y no es válido durante los periodos vacacionales o días feriados.

Noticia Al Dia / Arelys Munda

Fotos: Xiomara Solano

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

No le están parando a la gaceta: Choferes de tráfico cobran 70

No le están parando a la gaceta: Choferes de tráfico cobran 70

¡Cambio en la LVBP! Gorkys Hernández llega a Tigres de Aragua por dos prospectos

¡Cambio en la LVBP! Gorkys Hernández llega a Tigres de Aragua por dos prospectos

Día Mundial del Turismo: Redescubrir, reconectar y reinventar

Día Mundial del Turismo: Redescubrir, reconectar y reinventar

Jenna Ortega, mejor conocida como

Jenna Ortega, mejor conocida como "Merlina": 23 años de puro talento y un toque de oscuridad

Cinco heridos tras explotar una bombona de gas en Carabobo

Cinco heridos tras explotar una bombona de gas en Carabobo

La niña Dabianis Ríos necesita la ayuda de todos: Debe ser operada con urgencia

La niña Dabianis Ríos necesita la ayuda de todos: Debe ser operada con urgencia

Urbano VII, el papa que duró apenas 13 días en el Vaticano

Urbano VII, el papa que duró apenas 13 días en el Vaticano

Muere detective del CICPC al realizar el levantamiento de un cadáver electrocutado en Ciudad Bolívar

Muere detective del CICPC al realizar el levantamiento de un cadáver electrocutado en Ciudad Bolívar

Titulares de la prensa nacional para este viernes 26 de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este viernes 26 de septiembre

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 26 de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 26 de septiembre de 2025

Hallaron 61 bolsas con restos humanos en un

Hallaron 61 bolsas con restos humanos en un "cementerio clandestino" en México

José Gregorio Hernández: su legado científico aún late en Venezuela

José Gregorio Hernández: su legado científico aún late en Venezuela

Uefa analiza posible suspensión a Israel para competiciones internacionales

Uefa analiza posible suspensión a Israel para competiciones internacionales

Fifa presenta las mascotas oficiales del Mundial 2026

Fifa presenta las mascotas oficiales del Mundial 2026

La herencia de Michael Jackson bajo asedio legal

La herencia de Michael Jackson bajo asedio legal

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Ingeniero Luis Cabrera: Las construcciones normatizadas al 100%, están diseñadas para resistir eventos sísmicos en Maracaibo

Ingeniero Luis Cabrera: Las construcciones normatizadas al 100%, están diseñadas para resistir eventos sísmicos en Maracaibo

Difunden cartel con la desaparición de la modelo venezolana Angie Miller: Era pareja de B King

Difunden cartel con la desaparición de la modelo venezolana Angie Miller: Era pareja de B King

¡No hay razón, SEÑOR!: Un dron atacó cumpleaños de una niña en Crimea

¡No hay razón, SEÑOR!: Un dron atacó cumpleaños de una niña en Crimea

Prevén lluvias en el Zulia en las primeras horas de la mañana

Prevén lluvias en el Zulia en las primeras horas de la mañana

Este hábito de higiene podría ayudarte a prevenir un cáncer altamente mortal

Este hábito de higiene podría ayudarte a prevenir un cáncer altamente mortal

Noticias Relacionadas

Al Dia

CPBEZ y PNB abren semifinal del softbol homenaje a las Glorias Deportivas

El equipo de la Guardia Nacional esperará por el perdedor de este encuentro para enfrentarlo y buscar el otro clasificado a la final

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025