"No se reportan fallecidos": Comunicado de la Alcaldía de San Francisco

La Alcaldía de San Francisco emitió un comunicado en el que aclara que tras la explosión ocurrida en la fábrica de fuegos artificiales, ubicada en la zona industrial de San Francisco, no se reportan personas fallecidas e invita al pueblo a mantener la calma así como informarse con fuentes serias y oficiales.

A continuación el texto integro del comunicado:

"La Alcaldía Bolivariana de San Francisco informa al pueblo que, en horas recientes, se registró una explosión en la fabrica Gallo Verde.

De inmediato se activaron nuestros cuerpos de seguridad y prevención- Polisur, Bomberos de San Francisco, Seguridad Ciudadana, Protección Civil e Inmasur, en coordinación con organismos regionales y nacionales para garantizar el resguardo de la zona y atención de las posibles víctimas.

Hacemos un llamado a la población a mantener la calma, utilizar las redes sociales de manera responsable para informarse a través de fuentes oficiales y evitar difundir información no verificada.

Agrademos la preocupación y solidaridad de nuestro pueblo, reiterando que hasta el momento no se reportan fallecidos", reza el documento.

Noticia al Día