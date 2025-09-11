Jueves 11 de septiembre de 2025
"No se reportan fallecidos": Comunicado de la Alcaldía de San Francisco

Invita a la comunidad a informarse con fuentes serias y voces oficiales de las autoridades

Por Ernestina García

Foto Wilberth Marval
La Alcaldía de San Francisco emitió un comunicado en el que aclara que tras la explosión ocurrida en la fábrica de fuegos artificiales, ubicada en la zona industrial de San Francisco, no se reportan personas fallecidas e invita al pueblo a mantener la calma así como informarse con fuentes serias y oficiales.

A continuación el texto integro del comunicado:

"La Alcaldía Bolivariana de San Francisco informa al pueblo que, en horas recientes, se registró una explosión en la fabrica Gallo Verde.

De inmediato se activaron nuestros cuerpos de seguridad y prevención- Polisur, Bomberos de San Francisco, Seguridad Ciudadana, Protección Civil e Inmasur, en coordinación con organismos regionales y nacionales para garantizar el resguardo de la zona y atención de las posibles víctimas.

Hacemos un llamado a la población a mantener la calma, utilizar las redes sociales de manera responsable para informarse a través de fuentes oficiales y evitar difundir información no verificada.

Agrademos la preocupación y solidaridad de nuestro pueblo, reiterando que hasta el momento no se reportan fallecidos", reza el documento.

Noticias Relacionadas

Al Dia

La explosión que enmudeció un barrio: El 11 de septiembre que no fue en Nueva York

El 11 de septiembre es una fecha grabada en la historia por los ataques a las Torres Gemelas, pero para…
Al Dia

Cámara de Comercio presentó, "Maracaibo como proyecto hacia los 500 años"

Entre los asistentes, líderes de distintos gremios incluyendo Fedecámaras, representantes de las distintas Cámaras , gobierno regional, alcaldías, universidades, autoridades universitarias y el alcalde de Maracaibo, Gian Carlo D Martino
Sucesos

"MI HIJO me había terminado la casa ayer, hoy no tengo hogar": Testimonios de los afectados tras la explosión en San Francisco

Testimonios dramáticos de los afectados tras la explosión de la fábrica de pirotécnicos

Al Dia

"Más de 35 personas han sido atendidos y esperemos no haya víctimas dentro de la empresa": Secretaria de Gobierno del Zulia Ángela Fernández

Según el vigilante de la empresa, la mayoría de los trabajadores lograron salir a tiempo, lo que aumenta la esperanza de que no haya víctimas fatales.

