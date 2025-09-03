Martes 02 de septiembre de 2025
Principal

O nos mata el calor o nos tumba la casa la lluvia y el viento

Cabe destacar que el Inameh pronosticó fuertes lluvias para, al menos, 15 regiones del país, incluyendo al estado Zulia

Por Christian Coronel

O nos mata el calor o nos tumba la casa la lluvia y el viento
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Durante la noche de este martes 2 de septiembre se registró una fuerte lluvia (con viento incluído) en la ciudad de Maracaibo.

Los marabinos sufrieron en horas de la tarde de este martes (como todos estos días) una fuerte humedad y un calor "insoportable".

Cabe destacar que el Inameh pronosticó fuertes lluvias para, al menos, 15 regiones del país, incluyendo al estado Zulia.

El periodista Jhorman Cruz reportó que la fuerte vaguada, arrancó en municipios del Sur del Lago, pasando por la Costa Oriental hasta llegar al eje metropolitano.

También confirmó que las precipitaciones han generado cortes eléctricos en 18 de Octubre, Cuatricentenario, Veritas, Las Virginias, barrio Villa Centenario, El Silencio, La Picola, El Naranjal, Panamericano, Fuerzas Armadas, Las 40, La Victoria, Los Olivos, entre otras de Maracaibo y San Francisco.

Foto: Cortesía
Foto: Cortesía

Noticia al Día

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

O nos mata el calor o nos tumba la casa la lluvia y el viento

O nos mata el calor o nos tumba la casa la lluvia y el viento

Director ejecutivo polaco se disculpa por robarle la gorra a un niño en el US Open

Director ejecutivo polaco se disculpa por robarle la gorra a un niño en el US Open

Merlina regresa con más misterio

Merlina regresa con más misterio

Albert Suárez vuelve a las Grandes Ligas tras ser activado por Orioles

Albert Suárez vuelve a las Grandes Ligas tras ser activado por Orioles

La mirada de Ethan Hawke sobre su pasado: el matrimonio con Uma Thurman y el papel que no fue

La mirada de Ethan Hawke sobre su pasado: el matrimonio con Uma Thurman y el papel que no fue

Emma Heming enfrenta con valentía las críticas tras decidir el cuidado especializado de Bruce Willis

Emma Heming enfrenta con valentía las críticas tras decidir el cuidado especializado de Bruce Willis

Richard Gere celebra su cumpleaños en casa y con sus hijos de 6 y 5 años

Richard Gere celebra su cumpleaños en casa y con sus hijos de 6 y 5 años

Manchester City oficializa el fichaje de Gianluigi Donnarumma

Manchester City oficializa el fichaje de Gianluigi Donnarumma

Llaman a casting para el desfile de moda 360 pasarela en Maracaibo

Llaman a casting para el desfile de moda 360 pasarela en Maracaibo

Comentarista uruguayo es cuestionado por comentario hacia Rómulo Otero

Comentarista uruguayo es cuestionado por comentario hacia Rómulo Otero

Confirman la destitución e inhabilidad por 10 años al excanciller colombiano Álvaro Leyva

Confirman la destitución e inhabilidad por 10 años al excanciller colombiano Álvaro Leyva

Mueren más de mil personas tras deslizamiento de tierra en Sudán

Mueren más de mil personas tras deslizamiento de tierra en Sudán

Altuve se apuntó el jonrón 24 de la temporada en regreso de Luis García

Altuve se apuntó el jonrón 24 de la temporada en regreso de Luis García

En video Viviana Gibelli y su viaje en un taxi sin piloto: fascinación y nerviosismo

En video Viviana Gibelli y su viaje en un taxi sin piloto: fascinación y nerviosismo

Una mujer puede ser la mitad de la luz (Alejandro Vásquez Escalona a Beto Frangiéh)

Una mujer puede ser la mitad de la luz (Alejandro Vásquez Escalona a Beto Frangiéh)

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Una mujer muerta y dos heridos tras choque entre camión y un carro en San Francisco

Una mujer muerta y dos heridos tras choque entre camión y un carro en San Francisco

Recomendaciones para el retiro de cédula y pasaporte en las oficinas del Saime

Recomendaciones para el retiro de cédula y pasaporte en las oficinas del Saime

Inameh preve nubosidad parcial y lluvia en el Zulia y gran parte del país este martes 02-Sep

Inameh preve nubosidad parcial y lluvia en el Zulia y gran parte del país este martes 02-Sep

Ramón necesita apoyo para alimentos y medicinas

Ramón necesita apoyo para alimentos y medicinas

Detenida en Santa Bárbara una mula

Detenida en Santa Bárbara una mula "preñada de droga": Viajaba de Colombia a Cumaná

Noticias Relacionadas

Principal

O nos mata el calor o nos tumba la casa la lluvia y el viento

Cabe destacar que el Inameh pronosticó fuertes lluvias para, al menos, 15 regiones del país, incluyendo al estado Zulia
Mascotas

Látigo, la mascota que enamora a los viajeros del aeropuerto La Chinita de Maracaibo

Con su cola en constante movimiento y un instinto protector que ha ganado el corazón de todos, Látigo no es…
Regionales

Fundanica Zulia conmemora Septiembre Dorado, el Mes de la Concientización del Cáncer Infantil

Cada año, se conmemora septiembre como el Mes Internacional de Concientización del Cáncer Infantil, cuyo objetivo es educar y fortalecer…
Al Dia

Viajeros piden a la Chinita restablecimiento de vuelos internacionales por el aeropuerto que lleva su nombre

Maracaibo clama por el regreso de los vuelos internacionales

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025