Jueves 14 de agosto de 2025
Onda tropical N° 26 ingresó al país: Pronóstico de lluvias en áreas del Lago de Maracaibo

El Inameh plantea que esta OT se mantiene interactuando con la zona de convergencia intertropical/vaguada manzónica y es reforzada por el calentamiento diurno

Por Candy Valbuena

Onda tropical N° 26 ingresó al país: Pronóstico de lluvias en áreas del Lago de Maracaibo
Foto: @Tiamoraradio.
El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) anunció la entrada de la onda tropical (OT) número 26 al territorio venezolano este jueves, 14 de agosto, al tiempo que resaltó que podrían generarse lluvias o chubascos en áreas del Lago de Maracaibo y otras zonas del país.

Según destaca el organismo, la OT N° 26 se encuentra ingresando al país por la Guayana Esequiba, se mantiene interactuando con la zona de convergencia intertropical/vaguada monzónica y reforzada por el calentamiento diurno, generando células convectivas, productoras de lluvias o chubascos y descargas eléctricas, especialmente en áreas de la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Apure y en el Lago de Maracaibo.

Asimismo, nubosidad generando lluvias o llovizna al este de Miranda, sur de Guárico, sur de Portuguesa, Trujillo y este de Falcón. En el resto del territorio nacional se observa cielo parcialmente nublado.

Según detalló el organismo meteorológico, la OT N° 26 se ubica sobre el oriente del país y desplazándose hacia el cetro del territorio venezolano.

Foto: Inameh

