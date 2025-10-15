Onda tropical N° 46 entró al territorio venezolano

Fuertes lluvias siguen azotando varias zonas del país, con la llegada de la onda tropical (OT) número 46 al territorio, tal como lo informó el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), este miércoles 15 de octubre.

En el caso de Maracaibo, se evidenció una madrugada lluviosa, con fuertes descargas eléctricas.

Asimismo el organismo meteorológico anunció que para hoy se esperan lluvias y chubascos en áreas de: Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Monagas, Sucre, Región Insular, Anzoátegui, Gran Caracas, Aragua, Carabobo, Llanos Centrales y Occidentales, este de Falcón y Zulia. El resto del país permanecerá con nubosidad parcial y zonas despejadas.

