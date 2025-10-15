Miércoles 15 de octubre de 2025
Onda tropical N° 46 entró al territorio venezolano

Madrugada lluviosa se mantuvo en Maracaibo

Por Candy Valbuena

Onda tropical N° 46 entró al territorio venezolano
Foto: Archivo
Fuertes lluvias siguen azotando varias zonas del país, con la llegada de la onda tropical (OT) número 46 al territorio, tal como lo informó el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), este miércoles 15 de octubre.

En el caso de Maracaibo, se evidenció una madrugada lluviosa, con fuertes descargas eléctricas.

Asimismo el organismo meteorológico anunció que para hoy se esperan lluvias y chubascos en áreas de: Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Monagas, Sucre, Región Insular, Anzoátegui, Gran Caracas, Aragua, Carabobo, Llanos Centrales y Occidentales, este de Falcón y Zulia. El resto del país permanecerá con nubosidad parcial y zonas despejadas.

Noticia al Día

Al Dia

Elvis Crespo recibirá Premio Billboard Salón de la Fama

Elvis Crespo es considerado una figura clave en la proyección internacional del merengue desde el lanzamiento de su éxito "Suavemente".
Al Dia

Usuarios denuncian que Cashea restringió beneficios

Hasta el momento, la plataforma de pagos no se ha pronunciado ante la inesperada medida que tomó por sorpresa a más de uno

Nacionales

Titulares de la prensa nacional para este miércoles 15 de octubre

Noticia al Día trae para ti los titulares de la prensa nacional correspondiente a este miércoles, 15 de octubre de…
Al Dia

Delcy Rodríguez revisó los progresos del Plan de Producción de Petróleo y Gas 2025

Esta jornada tiene como meta fortalecer la industria del crudo venezolano y trabajar hacia la independencia energética del país

