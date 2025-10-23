Ondas tropicales N° 50 y 51 se acercan al territorio venezolano

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) continúa el seguimiento de las ondas tropicales (OT) por el territorio venezolano y cerca del mismo.

Este jueves, 23 de octubre el organismo notificó que la OT N° 48 pasó a ser la Tormenta Melissa y "no representa peligro directo para Venezuela", mientras que la OT N° 49 fue suprimida.

En cuanto a las ondas tropicales N° 50 y 51 que bordean el país, se espera su entrada en los próximos días, a partir de este fin de semana que entra.

Pronóstico para hoy

Hasta horas del mediodía de hoy, se prevé nubosidad de parcial a fragmentada en buena parte del territorio; no obstante, se espera la formación de mantos nubosos acompañada de precipitaciones variables dispersas e intermitentes en partes de la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Monagas, Anzoátegui, este de Sucre, Bolívar, Amazonas, sur de Guárico, Llanos Occidentales, los Andes y Zulia.

Foto: Inameh

Lee también: Onda Tropical 48 se desplaza sobre el occidente del país: Se espera lluvias en el Zulia

Noticia al Día