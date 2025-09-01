Lunes 01 de septiembre de 2025
Padrino López: "Estados Unidos quiere sembrar conflictos en la región y la Operación Mano de Hierro está dando resultados"

Instruyó estar alerta con las mafias trinitarias y guyanesas

Por Ernestina García

El ministro para la Defensa, Padrino López en Rueda de prensa dio en rueda de prensa, este lunes 1 de septiembre, nuevos avances en la Operaciones de seguridad por todo el territorio nacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

Explicó que un total de 15 mil efectivos de los diferentes cuerpos de seguridad del Estado fueron enviados hacia la Zona Binacional Número 1, a fin de sumarse a las labores de patrullaje y resguardo de nuestra frontera, en la lucha contra el narcotráfico.

Vladimir Padrino López, ofreció un balance de las operaciones realizadas en este ámbito por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). Destacando que estos uniformados se sumarán a los más de 10 mil que ya se encuentran en la citada Zona, ubicada entre Venezuela y Colombia.

El funcionario precisó que, entre los objetivos de este despliegue, está “crear condiciones para el desarrollo nacional de los dos países”.

Expresó que "Estados Unidos quiere sembrar conflictos en la región". Seguimos combatiendo con mucha seguridad y mucha conciencia. vamos al combate por nuestra verdad, afirmó.

Instrucciones precisas del ministro ante las mafias de Guyana y Trinidad y Tobago

Tras el balance de las operaciones militares ejecutadas en el territorio contra el narcotráfico, el vicepresidente sectorial de Defensa y Soberanía, Vladimir Padrino López, instruyó a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) a estar alertas ante las mafias de Trinidad y Tobago y Guyana.

"Desde allá de nuestras aguas jurisdiccionales hay que estar muy pendientes de las mafias trinitarias, de las mafias guyanesas. Eso es un territorio susceptible de falsos positivos, y lo anuncio así al pueblo de Venezuela, porque estas mafias trinitarias de trata de personas, de tráfico, de contrabando de combustible y de otros productos, así como las que existen en territorio de la República Cooperativa de Guayana (…) son especialistas en hacer lanchas y semisumergibles", manifestó.

Entretenimiento

Barry Gibb cumple 79 años cultivando un legado musical que pasará a la eternidad

Barry Gibb cumple este 1 de septiembre 79 años de edad y aquí recordamos sus hazañas musicales.
Nacionales

Septiembre: De cortarse el cabello para que crezca, una buena cita amorosa hasta firmar un contrato con éxito

Los mejores días de septiembre, según los astros
Nacionales

Titulares de la prensa nacional para este lunes 1° de septiembre

Noticia al Día trae para ti los titulares de la prensa nacional correspondiente a este lunes 1° de septiembre de…
Nacionales

Niño venezolano ganó medalla de plata en la Olimpiada Internacional de Geometría 2025

Otro niño venezolano, de nombre Joseph Pérez, del estado Bolívar se alzó con una medalla de bronce, en la Categoría B, según informó el Mincyt

