Petrolero fletado por Chevron llegó a Venezuela para cargar crudo: Reuters

Sería el primero en exportar petróleo venezolano a EEUU bajo la nueva licencia que Chevron

Por Candy Valbuena

Foto :Agencias
Un buque petrolero fletado por Chevron atracó, este martes, 12 de agosto, en el terminal de Jose, estado Anzoátegui, manejado por la estatal venezolana PDVSA, para ser el primero carguero en exportar crudo a Estados Unidos bajo una nueva licencia restringida, otorgada a la corporación estadounidense.

Como es de público conocimiento, Chevron recibió en julio pasado una nueva licencia que limita sus operaciones en términos que no se hicieron públicos, salvo que no puede hacer pagos en efectivo de ningún tipo al Gobierno venezolano.

Sin embargo, de acuerdo con una nota de Reuters, Chevron sí está facultada para exportar su petróleo y realizar operaciones de ‘swaps’ o permutas de crudo con PDVSA.

Chevron suspendió la carga de petróleo venezolano en abril antes del vencimiento de su licencia anterior el 27 de mayo.

El petrolero Canopus Voyager, con bandera de Bahamas, llegó a aguas venezolanas la semana pasada y cargará crudo pesado Hamaca, producido por una empresa mixta entre Chevron y PDVSA.

Otros barcos

Al menos otros cinco barcos que Chevron había utilizado para transportar crudo venezolano a EEUU estaban cerca o navegando hacia las aguas nacionales el martes, mostraron los datos de LSEG.

El carguero Mediterranean Voyager estaba cerca del puerto de Bajo Grande, ubicado en el estado Zulia, a la espera de autorización para cargar crudo pesado de Boscán, mientras que Nave Cosmos, Sea Jaguar, Ionic Anax y Nave Neutrino se dirigían a la cercana isla de Aruba, un lugar popular para transferencias de crudo venezolano de barco a barco, mostraron los datos de LSEG.

Lee también: Cronología: Chevron en Venezuela (2022-2025) 

Noticia al Día/Con información de Reuters

Temas:

