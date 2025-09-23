Presidente Maduro evalúa declarar «estado de conmoción exterior» ante «agresiones» de EE.UU.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, junto con los jefes de los distintos poderes públicos del país y otros funcionarios, evalúa este martes declarar el «estado de conmoción exterior en todo el territorio nacional».

Esto ante las que el mandatario nacional señaló como «agresiones y amenazas» de Estados Unidos, que mantiene un despliegue militar en el mar Caribe cerca del país.

"Estamos preparados para cualquier escenario para garantizar, la estabilidad, el ejercicio de la soberanía y la unión de nuestro país", insistió.

En el debate, transmitido por televisión, también participó la vicepresidenta ejecutiva y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, quien consideró "muy pertinente esta convocatoria en razón de las amenazas que se ciernen sobre Venezuela".

"Esta reunión del Comité Ejecutivo busca blindar constitucionalmente las acciones que corresponden al Estado venezolano en la defensa, en la salvaguarda, en la garantía de la paz, de la tranquilidad y de la integridad territorial de nuestra patria", dijo la funcionaria.

🇻🇪🇺🇸 | URGENTE: Nicolás Maduro evalúa declarar el "estado de conmoción exterior" ante las "agresiones" de EEUU. pic.twitter.com/kZx8GcokoZ — Alerta News 24 (@AlertaNews24) September 23, 2025

Noticia al Día / EFE