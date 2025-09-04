Rescatan cuerpos de cuatro pescadores ahogados en el Lago de Maracaibo tras tormenta en la Cañada de Urdaneta

Protección Civil Zulia, Bomberos de la Cañada de Urdaneta y la Policía Nacional rescataron este miércoles 3 de septiembre los cuerpos de cuatro pescadores que se ahogaron en el Lago de Maracaibo.

Estos se encontraban en sus respectivas lanchas, cuando fueron sorprendidos por el temporal de lluvia y ráfagas de viento huracanados.

La situación de emergencia se presentó la noche de este martes 2 de septiembre al zozobrar las embarcaciones ante los fuertes chubascos en la Cañada de Urdaneta.

Foto: Leonor Argüelles

Según reportes, eran cinco pescadores desaparecidos; sin embargo, los organismos de seguridad han rescatado a cuatro de ellos.

Entre los pescadores fallecidos, cuyos cuerpos fueron recuperados, están identificados como Argenis Fernández, de 54 años, Jonny Galué Polanco, de 36 años, y Yorman Castillo Ortega, de 31 años.

Foto: Leonor Argüelles

Argenis Fernández laboraba en la pesquera María José, sector el Potrero (parroquia Chiquinquirá de la Cañada de Urdaneta), cuyo propietario es Adelson Nava y José Gerardo. Por su parte, Jonny Galué Polanco, de 36 años, falleció por inmersión en aguas del Lago.

A su vez, un tercer fallecido fue identificado como Yorman Castillo Ortega, de 31 años, quien también perdió la vida al zozobrar la embarcación donde trabajaba.

Foto: Leonor Argüelles

Según la información de la Protección civil Zoedan-Zulia, PC La Cañada de Urdaneta, CPNB, Bomberos La Cañada de Urdaneta, Guardacostas, GNB, autoridades de PC Zulia, Bomberos de Urdaneta, se busca a una mujer llamada Mariza Gonzalez.

Foto: Leonor Argüelles

Noticia al Día / Gonzalo Colmenares / Leonor Argüelles