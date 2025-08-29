Viernes 29 de agosto de 2025
Sale de Venezuela la onda tropical N° 31 y entra la N° 32 este viernes 29-Ago

El Inameh anuncia lluvias y chubascos al oriente del país y nubosidad parcial en otras zonas

Por Candy Valbuena

Sale de Venezuela la onda tropical N° 31 y entra la N° 32 este viernes 29-Ago
Foto: NAD
El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) anunció la salida de la onda tropical (OT) número 31 y a su vez se espera la entrada al territorio de la N° 32, por lo que que se esperan lluvias en algunas zonas del país este viernes, 29 de agosto.

El organismo detalló que la OT N° 31 se encuentra desplazándose sobre el extremo más occidental, saliendo del país, se mantiene con poca nubosidad asociada, aún así, continúa interactuando con la zona de convergencia intertropical/vaguada monzónica, originando nubosidad y precipitaciones en nororiente, región sur, Guárico, Apure y Barinas.

Boletín general

El Inameh destacó en su último reporte del clima que: Se aprecian zonas nubladas, generadoras de lluvias o chubascos y descargas eléctricas en la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Sucre, Monagas, Nueva Esparta, Anzoátegui, sur de Guárico, noreste de Apure y este de Barinas; en el resto del territorio nacional, prevalece nubosidad parcial.

Foto: Inameh

