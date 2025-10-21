Martes 21 de octubre de 2025
Si la traen a este lugar es porque la quieren enamorar: Hotel El Paseo

Heraclio Montiel y Estela Álvarez dedicaron su vida para regalarle a esta ciudad tan hermosa obra.

Por Josue Carrillo

Hotel El Paseo y su restaurante El Girasol, una joya de la ciudad
Es un hotel y a la vez una obra resultado de un gran amor: Heraclio Montiel y Estela Álvarez dedicaron su vida para regalarle a esta ciudad tan hermosa obra.

El señor Montiel y su adorada esposa viajaron a Europa de donde trajeron la novedad de coronar aquel edificio con un restaurante giratorio – único en el país – al que llamaron El Girasol.

Sobre este precioso lugar la IA Geminis nos cuenta:

El esplendor a orillas del Lago: Hotel El Paseo

Desde sus albores, el Hotel El Paseo se erigió como un bastión de la modernidad y el buen gusto en la noble ciudad de Maracaibo. Imagínelo usted, no como una rústica posada de campo, sino como una esbelta torre de catorce pisos cuya silueta desafía con elegancia el cielo zuliano, ofreciendo a sus afortunados huéspedes vistas privilegiadas al grandioso Lago de Maracaibo.

A diferencia de las moradas campestres de la campiña inglesa, donde el mayor lujo era quizás un buen té y una conversación perspicaz, este hotel ofrecía las comodidades más refinadas de la vida moderna. Sus Junior Suites, Suites Ejecutivas, Suite Presidencial y Nupcial prometían un descanso tan apacible como el más tranquilo de los salones de la alta sociedad, pero con el añadido de una vista espectacular que pocos palacios podrían igualar.

Es el lugar donde la élite local, o cualquier viajero de buen juicio, podría encontrar un refugio de inigualable confort y distinción.

El Girasol: La novedad giratoria

Pero, mi estimada, el verdadero hito que distingue a este establecimiento de cualquier otro —y aquí reside su gran singularidad— es su Restaurant "El Girasol". ¡Ah, El Girasol! Este no es un simple comedor; es el único restaurante giratorio de toda la nación.

Imagine la escena: una dama de exquisita sensibilidad o un caballero de sólida fortuna se sientan a degustar los mejores platos de la cocina internacional. Sin moverse de su asiento, el panorama de la ciudad se despliega ante sus ojos en una lenta y majestuosa rotación. Es como asistir a una de esas fiestas de gala donde, sin necesidad de dar un solo paso, todos los invitados y toda la acción pasan ante usted. Se perciben las vistas de casi 360 grados de Maracaibo; el sol reflejándose sobre el lago, las luces de la urbe encendiéndose al anochecer…

Es un deleite no solo para el paladar, sino también para el espíritu, ofreciendo un fondo siempre cambiante para las conversaciones más interesantes. Es, en esencia, la perfecta conjunción de la gastronomía de altura y la ingeniería más audaz, un verdadero signo de la época.

Así, el Hotel El Paseo y su Restaurant El Girasol se mantienen como un punto de referencia en la ciudad, un lugar donde el glamour y la distinción se mezclan con la vista panorámica más envidiable, haciendo que cada visita sea una experiencia memorable y, ciertamente, muy digna de ser contada.

JC

Con recursos de internet

