Son las 4:30 AM en el Vaticano: Falta muy poco para que abran las puertas de la Santa Sede

El equipo reporteril de Noticia al Día ya está en la plaza de la Catedral de San Pedro pues ya se acerca la hora en al que comenzará el acto en el que serán canonizados siete santos, entre los que destacan nuestros venezolanos el Dr. José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles.

Nuestro corresponsal en el Vaticano, Juan Andrés Rincón, reporta que son las cuatro y media de la madrugada y que hay muchos hermanos venezolanos que se encuentran en la plaza de San Pedro desde la noche del viernes, orando y compartiendo experiencias con personas de otras regiones del mundo.

También tuvo la oportunidad de conversar con un grupo de monjas procedentes de Colombia, Ecuador, Nicaragua, España y Venezuela, quienes manifestaron sentirse muy emocionadas a propósito del acto de canonización y de encontrarse con tantos feligreses y sentimientos encontrados.

Un video enviado por nuestro corresponsal muestra una gran congregación de hermanos venezolanos en la plaza de San Pedro cantando a coro el tema Venezuela, muestra de la unión fraterna y religiosa entre gente de diferentes partes del mundo en un solo sentimiento.

Noticia al Día / José Gregorio Flores