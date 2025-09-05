Viernes 05 de septiembre de 2025
Temperaturas que superarán los 38 °C se sentirán hoy en Maracaibo

La onda tropical N° 33 se desplaza por el occidente del país, lo que podría generar lluvias o chubascos en Zulia y otros estados

Por Candy Valbuena

Temperaturas que superarán los 38 °C se sentirán hoy en Maracaibo
Foto: NAD
Las temperaturas siguen aumentando en gran parte del país, motivado a la declinación solar, tal como lo anunció el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), para este viernes, 5 de septiembre se estiman máximas de 38 grados Celsius (°C) en Zulia con mayor incidencia en Maracaibo.

El organismo detalló que la declinación solar hoy incide perpendicularmente sobre Táchira, oeste de Barinas, sur de Guárico, norte de Apure, Bolívar y Delta Amacuro.

En cuanto al trayecto de las ondas tropicales (OT): La OT N° 33 se encuentra desplazándose del centro al occidente de Venezuela, interactuando con la zona de convergencia intertropical productores de nubosidad convectiva de rápida evolución, asociadas a lluvias o chubascos de intensidad variable y algunas con descargas eléctricas especialmente en áreas de Bolívar, Amazonas, Los Llanos Centrales/Occidentales, Miranda, Aragua, Carabobo, Los Andes, Lara, oeste de Falcón y Zulia.

Mientras, la llegada de la OT N° 34 al país, se estima para la próxima semana.

El Inameh indicó que: Se observa cielo parcialmente nublado alternando con zonas poco nubladas; sin embargo, formación de algunos mantos nubosos asociados células convectivas de rápida evolución acompañadas de lluvias o chubascos y algunas con descargas eléctricas en áreas de Bolívar, Amazonas, sur de Guárico, Miranda, sur de Aragua y Zulia.

Foto: Inameh
Foto: Inameh
Foto: Inameh

Lee también: Onda tropical N° 33 ingresó al territorio venezolano: Anuncian lluvias en Zulia este jueves 4-Sept 

"Mi esposa murió por una mala praxis médica y el doctor me dijo que me la llevara": Caso del Hospital Central

Programa de la ONU prevé un crecimiento del 5,8 % en la economía venezolana este 2025: Según informe

El equipo de expertos asegura que la economía de la nación "está dando señales de crecimiento, principalmente gracias al impulso del sector petrolero"
Zulia

Conductora intenta arrollar a una persona en plena avenida El Milagro

La mañana de este jueves 4 de septiembre, una escena llena de imprudencia generó una mujer que manejaba un vehículo…
Zulia

Alcalde Gian Carlo Di Martino aumenta a 5 mil el seguro de salud de los empleados público de Maracaibo

Estas mejoras beneficiarán a más de ocho mil empleados públicos de la Alcaldía de Maracaibo
Al Dia

China Concord Resources instala la primera plataforma flotante para producir crudo en el Lago de Maracaibo: Reuters

La primera instalación flotante para producir crudo, parte de un proyecto de 1.000 millones de dólares operado por China Concord…

