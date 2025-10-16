¡Todo Listo! Águilas del Zulia debuta en la temporada ante Tiburones en "El Nido"

Este miércoles, el estadio Luis Aparicio “El Grande” de Maracaibo será el escenario del esperado debut de Águilas del Zulia y Tiburones de La Guaira, como parte de la jornada inaugural de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP). El encuentro está pautado para las 7.00 pm y promete emociones desde el primer lanzamiento.

Ambos equipos llegan con la firme intención de comenzar con buen pie y sumar su primera victoria en la tabla de clasificación. Los rapaces, dirigidos por el estratega Lipso Nava, presentan una plantilla renovada que combina experiencia y juventud. Esta vez, el equipo apuesta por el talento emergente y la incorporación de nuevas figuras, especialmente en el bullpen, que esta temporada estará bajo la supervisión del "Intocable", Wilson Álvarez.

Por su parte, Tiburones de La Guaira también fortaleció su róster y le da la oportunidad al ex campocorto Gregorio Petit, quien debutará como mánager en el circuito profesional venezolano, buscando su primer triunfo en esta nueva faceta con los salados.

La transmisión del juego estará disponible a través de Canal I en televisión, y por el circuito radial de las Águilas del Zulia, en Éxitos 89.7 FM, para que los fanáticos puedan seguir cada jugada desde cualquier rincón del país.

