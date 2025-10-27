Lunes 27 de octubre de 2025
Tremendo aguacero cae en casi toda Maracaibo

Copiosas lluvias sorprenden a los marabinos este lunes, 27 de octubre, desde antes de las 7:00 a.m llueve fuertemente en la capital zuliana desde el norte al sur

Por Candy Valbuena

Foto: Candy Valbuena
Un fuerte aguacero cae sobre Maracaibo la mañana de este lunes, 27 de octubre. Desde antes de las 7:00 a. m. se registran copiosas lluvias en diversos sectores que abarcan desde la zona sur hasta el norte de la capital zuliana.

Esto, motivado probablemente a la entrada al país de la onda tropical número 51, misma que se espera toque el territorio venezolano durante las próximas horas de hoy.

Las fuertes lluvias, retrasan las labores diarias de los marabinos. Habrá que esperar que escampe para continuar, pues la mayoría prefiere resguardarse ante cualquier eventualidad.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) anuncia que persiste cielo parcial, alternando con zonas nubladas de igual manera; se aprecian células convectiva de rápida evolución acompañadas de lluvias de intensidad variable y actividad eléctricas en áreas de Zulia y Los Andes. Asimismo se observan núcleos aislados en la Guayana Esequiba, Amazonas y norte de Miranda.

Noticia al Día

