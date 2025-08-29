Viernes 29 de agosto de 2025
Trump prepara gran operación migratoria

El Gobierno de Trump se prepara para llevar a cabo una operación de control migratorio en Chicago la próxima semana,…

Por Haroldo Manzanilla

Trump prepara gran operación migratoria
El Gobierno de Trump se prepara para llevar a cabo una operación de control migratorio en Chicago la próxima semana, según varias fuentes, en la última escalada de tensión entre el presidente y esta ciudad gobernada por demócratas.

Trump y sus asesores han criticado reiteradamente a Chicago por limitar la cooperación entre autoridades locales y federales de inmigración. La ciudad recibió un aumento de migrantes durante la administración de Biden, tras incrementos en la frontera sur y el traslado de migrantes a ciudades demócratas por parte del gobernador de Texas, Greg Abbott.

Chicago ya fue blanco de operativos migratorios durante el primer mandato de Trump y fue demandada por sus políticas de santuario, aunque la demanda fue desestimada. Ahora, la operación prevista será de mayor escala, involucrando agentes del ICE, CBP y posiblemente otras agencias, con apoyo potencial de la Guardia Nacional, como ocurrió en Los Ángeles tras protestas.

Los preparativos incluyen el envío de vehículos blindados y un aumento de agentes federales, previsto para el viernes 5 de septiembre, aunque la planificación sigue en proceso. Esta operación se centra exclusivamente en inmigración, y no en la ofensiva más amplia contra el crimen que Trump ha planteado para Chicago, modelo que se sigue en Washington.

El Departamento de Seguridad Nacional ha destacado operaciones similares en Los Ángeles, con 5.000 arrestos desde junio. El zar fronterizo de la Casa Blanca, Tom Homan, señaló que se estudia usar una base naval al norte de Chicago como centro de operaciones y que el contingente será “grande”. Gregory Bovino, jefe del sector El Centro de la Patrulla Fronteriza, liderará la operación.

Funcionarios aseguran que las acciones se enfocan en arrestar y deportar a inmigrantes criminales, incluyendo pandilleros, asesinos y violadores. La Guardia Nacional, bajo órdenes federales, tendría un papel limitado, similar al de Los Ángeles, mientras que en Washington opera bajo un régimen distinto, con más flexibilidad legal.

El gobernador de Illinois, J. B. Pritzker, criticó la iniciativa, denunciando intentos de “militarizar ciudades y eludir la democracia” y resaltando la falta de comunicación con su oficina y con el alcalde.

Con información de CNN

“El Conjuro 4: Últimos Ritos” llega en 2025 para despedir a los Warren con su caso más aterrador

Trump prepara gran operación migratoria

Video: La

La Fifa confirma partido inaugural del Mundial 2026 en el estadio Azteca

Altuve se va para la calle y llega a los 23 vuelacercas

Francisco Álvarez sufre nueva lesión durante juego de rehabilitación en Triple A

Se viraliza video de Cristian Castro confrontando a su imitador durante un show

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 29 de agosto de 2025

Titulares de la prensa nacional para este viernes 29 de agosto

Murió bebé de nueve meses tras ser brutalmente golpeado por su padre en Barinas

Billy Joel Anunció el estreno de su Documental Biográfico And So It Goes

Trasplante de corazón: Un nuevo latido, viejas emociones y el eterno misterio del alma

La Vinotinto y Argentina se reencontrarán en amistoso internacional en suelo estadounidense

Dos detenidos por ataque a caravana de Milei: El mandatario contesta a las denuncias de corrupción contra su hermana

Jenni Rivera será incluida en Salón de la Fama como persona distinguida de una universidad en EEUU

Murió bebé de nueve meses tras ser brutalmente golpeado por su padre en Barinas

Alcaldía de Maracaibo aplicará medidas contra uso especulativo del dólar en el casco central

Privaron de libertad a padre que presuntamente abusaba sexualmente de su hija adolescente en Cabimas

Maternidad con canas: Lidiane Machado inspira a todas las edades

Estas son las ciudades más caras para vivir en Venezuela, según estudio de ‘Living Cost’: Caracas está en el primer lugar

