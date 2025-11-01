Sábado 01 de noviembre de 2025
Una mujer resultó gravemente herida en fuerte choque entre un vehículo y un camión cisterna

El accidente vehicular se suscitó en la avenida 18 de Pomona, frente al mercado popular Kai Kai, específicamente bajando por puente España, en Maracaibo. La adulta mayor herida, quien iba de copiloto en el carro fue trasladada al Hospital Universitario de Maracaibo.

Por Candy Valbuena

Foto: Xiomara Solano
Aproximadamente las 5 de la tarde de este sábado 1° de noviembre se registró un fuerte choque entre un vehículo, marca Ford, modelo Zephyr y un camión cisterna, dejando gravemente herida a una mujer de la tercera edad, cuya identidad se desconoce por el momento.

Foto: Xiomara Solano

El accidente vehicular se suscitó en la avenida 18 de Pomona, frente al mercado popular Kai Kai, específicamente bajando por puente España, en la ciudad de Maracaibo.

La adulta mayor herida, quien iba de copiloto en el vehículo fue trasladada al Hospital Universitario de Maracaibo.

Aparentemente el chofer del vehículo Zephyr perdió el control y chocó por detrás del cisterna.

El chofer del carro, aún por identificar, también fue trasladado al Hospital Universitario para revisar su estado de salud, junto a su acompañante.

Foto: Xiomara Solano

Al sitio del choque se trasladaron funcionario del Cuerpo de Policía Bolivariana del Estado Zulia (Cpbez), y Bomberos de Maracaibo, quienes facilitaron las unidades de ambulancias para el traslado de los heridos.

Fotos: Xiomara Solano

