Venezuela campeón mundial de Robótica: La juventud hace brillar al país en Panamá

El Team Venezuela de Robótica se alzó como campeón en el FIRST Global Challenge 2025 que se desarrolló en Panamá desde el pasado 29 de octubre.
Tanto el Team como la Universidad Rafael Belloso Chacín (URBE), anunciaron a través de sus redes sociales la gran noticia de un nuevo título para Venezuela y el Zulia. Participaron con el robot DELTA y se enfrentaron con estudiantes de más de 190 países.
Con orgullo y emoción, los jóvenes presentaron recientemente a su mejor representante en la competencia: "DELTA", un robot que no solo lleva metal y circuitos; lleva la esperanza y el ingenio de un país. Después del camino abierto por SIKI, la selección junto a su nueva creación se mostraron listos para afrontar los desafíos de la ingeniería global en Panamá y demostrar que la cooperación y la innovación son las herramientas más poderosas.
Una vez más, los jóvenes venezolanos dejan en alto el nombre de nuestro país, demostrando que el talento, la creatividad y la perseverancia no tienen fronteras.
El evento, se realizó del 29 de octubre al 1° de noviembre en Panamá, donde estudiantes de más de 190 países enfrentaron diversos desafíos relacionados con la robótica.
