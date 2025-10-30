"Ya son 23 aeronaves del narcotráfico inutilizadas durante el 2025″: Padrino López

Con la inutilización de dos aeronaves procedentes del narcotráfico durante la jornada del miércoles, Venezuela suma 23 aparatos neutralizados en lo que va de 2025, informó el ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López.

El titular de la cartera castrense destacó que esta acción forma parte de las operaciones permanentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) para resguardar la soberanía del país y combatir las rutas utilizadas por organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.

“El narcotráfico, por Venezuela, ¡no pasará! El creciente consumo de drogas en Estados Unidos no contará con nuestro territorio como ruta para abastecer ese vil mercado”, afirmó Padrino López a través de sus redes sociales.

El ministro también cuestionó los recientes señalamientos y amenazas de carácter militar contra Venezuela, sugiriendo que la firme posición del país frente al narcotráfico podría estar vinculada a esos ataques.

“¿Será esa la verdadera causa de la amenaza militar contra Venezuela? ¡Que el mundo saque sus conclusiones!”, añadió.

Las autoridades reiteraron que Venezuela mantiene una política de tolerancia cero frente al narcotráfico, y aseguraron que continuarán las operaciones aéreas, terrestres y marítimas para proteger la integridad del territorio nacional.

