Sábado 20 de septiembre de 2025
Sin categoría

Alex Consani se convierte en la primera mujer transgénero en ganar el premio a Modelo del Año

Alex Consani se convierte en la primera mujer transgénero en ganar el premio a Modelo del Año. Foto: RRSS

Por Christian Coronel

La modelo estadounidense Alex Consani se convirtió en la primera mujer transgénero en ganar el premio a la Modelo del Año, tras una serie de apariciones de alto nivel en pasarelas de marcas como Chanel, Stella McCartney y Victoria’s Secret.

Esta joven de 21 años, muy solicitada y conocida por su característico pelo y cejas decolorados, se alzó con el título en los Premios de la Moda 2024, celebrados este lunes por la noche en Londres.

En su discurso de aceptación, Consani dijo a un público repleto de estrellas en el Royal Albert Hall que su victoria marcaba un “gran paso en la dirección correcta”.

“Ahora, más que nunca, es importante hablar de cómo apoyarnos y elevarnos mutuamente dentro de esta industria, especialmente a quienes se nos hizo sentir insignificantes”, añadió, entre los aplausos del público, tras recoger su trofeo de manos de la modelo y activista Ashley Graham y la estrella de “Baby Reindeer” Nava Mau.

Tras firmar con IMG Models (agencia que representa a supermodelos como Claudia Schiffer, Hailey Bieber y las hermanas Hadid) en 2019, Consani saltó a la fama a través de TikTok, donde ahora cuenta con casi cuatro millones de seguidores. Debutó en la pasarela para Tom Ford en 2021 y más tarde desfiló para grandes marcas como Alexander McQueen y Versace.

En octubre, Consani y Valentina Sampaio hicieron historia al convertirse en las primeras modelos trans en desfilar en el Victoria’s Secret Fashion Show.

Consani, nacida en California, lució un vestido desgarrado con la bandera de la Unión, de la diseñadora turco-británica Dilara Findikoglu, y aprovechó su discurso de aceptación para rendir homenaje a las mujeres negras transgénero -entre ellas sus compañeras modelos Connie Fleming y Aaron Rose Philip- que “realmente lucharon por el espacio… que me ha permitido florecer hoy”. También rindió homenaje a sus padres por apoyar sus aspiraciones como modelo.

El prestigioso premio Modelo del Año, que reconoce “el impacto global” de alguien que ha “dominado la industria” en los últimos 12 meses, combina la opinión de un jurado del sector con el resultado de una votación pública, según los organizadores del premio, el Consejo Británico de la Moda. La modelo trans negra Kai-Isaiah Jamal fue una de las candidatas al premio del año pasado, que finalmente ganó la modelo de tallas grandes Paloma Elsesser.

En la ceremonia de este lunes, Jonathan Anderson, director creativo de Loewe y fundador de JW Anderson, ganó el codiciado premio al Diseñador del Año por segundo año consecutivo. Y Anna Wintour, redactora jefe de Vogue, entregó a Tom Ford el Premio a la Trayectoria.

Con las actuaciones de Debbie Harry, cantante de Blondie, y Wizkid, estrella del afrobeats, la deslumbrante ceremonia reunió a grandes figuras de la industria de la moda con estrellas del espectáculo, la música y el deporte, como Rita Ora y Venus Williams. También asistió (y lució un llamativo gorro de piel azul) Rihanna, cuya pareja, A$AP Rocky, se llevó a casa el Premio al Innovador Cultural.

Los premios a los mejores diseñadores británicos de moda masculina y femenina recayeron en Grace Wales Bonner y Simone Rocha, respectivamente. El discurso de aceptación de Rocha fue uno de los varios momentos políticos, ya que subió al escenario con un llamamiento a “liberar Palestina”.

A primera hora de la noche, un manifestante por los derechos de los animales irrumpió en la alfombra roja para protestar contra el uso de plumas en la industria de la moda, pocos días después de que la Semana de la Moda de Londres anunciara que será la primera de las “cuatro grandes” semanas de la moda en prohibir las pieles de animales exóticos en sus pasarelas.

Noticia al Dia / CNN

