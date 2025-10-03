Arrestaron a tres colombianos con cocaína oculta en cornetas y baterías portátiles en el Aeropuerto de Maiquetía

Funcionarios antidrogas adscritos al Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, lograron la detención de tres colombianos e incautaron más de tres kilogramos de cocaína que intentaban traficar ocultos en bocinas de sonido y baterías externas (Power Banks).

El operativo comenzó con un trabajo de inteligencia que llevó a la captura de un primer sospechoso, quien pretendía tomar un vuelo con destino a Estambul. Al revisar su equipaje, las autoridades hallaron tres envoltorios de cocaína —con un peso aproximado de 0,832 kilogramos— escondidos meticulosamente dentro de una bocina de sonido y dos baterías portátiles (Power Bank).

Luego del interrogatorio, los agentes lograron dar con dos delincuentes más, también colombianos, que se encontraban en el hotel Brisas del Mar, en La Guaira. En su poder se incautaron siete Power Banks y una corneta, que contenían envoltorios adicionales de cocaína con un peso aproximado de 2,186 kilogramos.

En total, los dos procedimientos resultaron en la incautación de 3,018 kilogramos de cocaína y la captura de los tres traficantes.

Noticia al Día / El Nacional