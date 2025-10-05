Domingo 05 de octubre de 2025
Canonización

Ciudad Mural tendrá 2da edición: Isnotú se engalana nuevamente con murales antes de la canonización

El festival tiene como objetivo recorrer la vida, obra y el inmenso legado de fe del "Médico de los Pobres", así como la rica identidad y las tradiciones del pueblo andino.

Por Arelys Munda

Ciudad Mural tendrá 2da edición: Isnotú se engalana nuevamente con murales antes de la canonización
La histórica parroquia de Isnotú, conocida como la "Tierra de las Aguas" y venerada por ser la cuna del Beato José Gregorio Hernández, se prepara para recibir a miles de visitantes y peregrinos al convertirse en el epicentro del arte y la fe durante la 2da Edición del Festival Internacional de Muralismo: Ciudad Mural Isnotú.

Del 8 al 14 de Octubre, artistas nacionales e internacionales convergerán en este rincón sagrado de los Andes venezolanos para continuar su labor de transformar las paredes de la ciudad en impresionantes obras de arte urbano. El festival tiene como objetivo recorrer la vida, obra y el inmenso legado de fe del "Médico de los Pobres", así como la rica identidad y las tradiciones del pueblo andino.

"Isnotú no es solo un destino de peregrinación; es una fuente viva de esperanza y caridad. A través del arte mural, estamos narrando una historia que trasciende la medicina para convertirse en un símbolo universal de fe. Cada pincelada es un paso hacia la histórica canonización de nuestro Beato," señalaron los organizadores del evento.

Un legado de fe previo a la canonización

En el marco de la inminente canonización de José Gregorio Hernández, este evento consolida a Isnotú como un santuario de arte popular. El muralismo se erige como una herramienta poderosa para preservar la memoria, el ejemplo de vida y la intercesión del Beato, atrayendo a devotos y amantes del arte de todo el mundo.

Esta iniciativa cultural es posible gracias a un trabajo en conjunto de: la Vicepresidencia de Asuntos Religiosos, la Gobernación de Trujillo, la Alcaldía del Municipio Rafael Rangel, productores como Frente Francisco de Miranda, 100% San Agustín, El Horno Colectivo, La Belleza de Vivir la Calle, Modo Cultura CCS, Garabato JPG y Ciudad Canción.

Se invita a la prensa y al público a seguir las redes sociales de ciudad mural para conocer a los artistas invitados, el programa de actividades y ser testigos de esta nueva aventura que honra la vida de uno de los hombres más insignes de Venezuela.

