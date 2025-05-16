Colombia inicia el proceso de adhesión al banco de los BRICS

El presidente colombiano, Gustavo Petro, anunció que inició el proceso para unirse al Nuevo Banco de Desarrollo (NDB, por sus siglas en inglés) del grupo BRICS, tras mantener una reunión con la presidenta de la entidad, Dilma Rousseff.

"Iniciamos entrada en el Nuevo Banco de Desarrollo. NDB, Shanghái, República Popular China. Me entrevisto con Dilma Rousseff, expresidente de Brasil y su actual directora", escribió Petro en su cuenta de X.

El mandatario también destacó la importancia de esta institución como una herramienta clave para financiar proyectos en el país. Así, señaló que el proyecto ferroviario para unir las costas pacífica y atlántica de Colombia fue el que más interés generó en el NDB.

"El proyecto que más impactó en el Nuevo Banco de Desarrollo fue el de la conexión férrea o por canal, de 120 km, entre el océano Pacífico y el océano Atlántico que puede hacer Colombia", detalló, recalcando además los posibles beneficios de costos y transporte para toda la costa atlántica de Suramérica.

Durante su visita oficial a Pekín para participar en el Foro China-Celac, el presidente colombiano también confirmó que procederá a la firma de la Nueva Ruta de la Seda, la ambiciosa estrategia del país asiático para establecer vínculos comerciales con el resto del mundo.

Noticia al Día/RT