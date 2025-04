Critican a catirota en video que compartió Diosa por su peculiar baile de tambores

Diosa Canales volvió a causar revuelo en Instagram, pero esta vez no fue por uno de sus bailes o publicaciones personales. La cantante compartió un video de una mujer catira bailando al ritmo de los tambores venezolanos. Aunque su intención no era criticar, los usuarios no tardaron en llenar la sección de comentarios con opiniones divididas y, en muchos casos, ingeniosas críticas.

El video muestra a la joven moviéndose con entusiasmo, pero para algunos espectadores, su interpretación dejó mucho que desear en cuanto a ritmo y conexión con la música. Entre los comentarios más destacados, un usuario escribió: "More… sí, estás buenísima, pero bailando tambores haces un excelente trabajo como astronauta."

Otro señaló: "Está bailando la siguiente canción, no esta," mientras que alguien más agregó: "Lleva el ritmo en la sangre, pero está jodida de la circulación." Las opiniones no se detuvieron ahí; un internauta comentó: "Muy linda, pero el baile no es lo suyo," y otro remató con: "¿Y cuándo es que empieza a bailar tambor?"

A pesar de las críticas, también hubo quienes defendieron a la joven, destacando que lo importante era disfrutar del momento y valorar su intención de conectar con una tradición cultural venezolana.

Diosa Canales, por su parte, no respondió a los comentarios y dejó que la publicación hablara por sí sola. Este episodio demuestra una vez más cómo las redes sociales se convierten en un espacio de humor y debate, especialmente cuando se trata de temas culturales tan emblemáticos como los tambores venezolanos.

