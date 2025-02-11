Diosa Canales causa revuelo con una tanga personalizada en su nuevo video

La vedette y cantante venezolana, Diosa Canales, volvió a encender las redes sociales tras compartir un video en el que luce una llamativa tanga personalizada con su nombre en pedrería. La prenda, con un diseño de tiras y detalles brillantes, se ha convertido en el centro de atención entre sus seguidores, quienes no tardaron en especular sobre un posible lanzamiento de una línea propia.

El video, en el que Canales aparece de espaldas con un conjunto que combina sensualidad y sofisticación, generó una ola de reacciones en redes sociales, donde sus fanáticos elogiaron su estilo y la exclusividad de la prenda. Hasta el momento, la artista no ha confirmado si se trata de una pieza diseñada exclusivamente para ella o si estará disponible para la venta.

Con este nuevo contenido, Diosa Canales reafirma su capacidad para mantenerse en tendencia y generar conversación en el mundo del entretenimiento y la moda.

