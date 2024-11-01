Martes 19 de agosto de 2025
Familia de Alí Primera expresó descontento con la nueva película

La familia del cantautor Alí Primera emitió a través de su fundación un comunicado para expresar su descontento con la…

Por Ernestina García

Familia de Alí Primera expresó descontento con la nueva película
Ali Primera
La familia del cantautor Alí Primera emitió a través de su fundación un comunicado para expresar su descontento con la nueva película que lleva su nombre, dirigida por Daniel Yegres y estrenada el pasado jueves en las salas de cine de Venezuela.

A continuación, el comunicado íntegro:

En esta carta abierta estamos reunidos las hijas, hijos y esposa de Alí Primera, con la más sencilla aspiración de informar y aclarar nuestros sentimientos en torno a la película llamada “Alí Primera”, que se estrenará el día de hoy en las salas de cine venezolanas.

Desde el primer día que supimos sobre esta iniciativa, hace poco más de dos años, transmitida por el ministro de Cultura de Venezuela e integrantes de la productora audiovisual Humana Cine, sentimos una gran emoción -alegría principalmente-, y también un gran interés de compartir e intercambiar con todas las partes ejecutivas, los aspectos legales que conformaron este proyecto: las expectativas, visiones, contenido histórico, información de tipo jurídico-legal y opiniones respecto al método de trabajo, que, como integrantes de la sucesión de Alí, y defensores de su legado en lo humano, lo social, en lo artístico y político propusimos y consensuamos entre las partes (productor ejecutivo, interlocutores y productora cinematográfica con la familia inmediata de Alí). Quedó muy claro nuestro principal interés, del que nos hemos ocupado desde que papá cambió de paisaje: preservar su memoria histórica, proteger su imagen, su figura, la obra de vida y el legado histórico de este personaje venezolano y universal; un gran unificador del pueblo. Buscábamos que no quede arrinconado en un solo lugar dentro de la coyuntura política partidista del país, para que pudiera llegar este trabajo a todas partes, a todos los ojos, a todos los corazones, como fue también la máxima aspiración de Alí Primera: elevar la conciencia y la dignidad de todo el pueblo venezolano, por encima de la idea.

Durante este proceso de intercambio realizamos una primera lectura del guion, en la cual solicitamos se realizaran varios cambios relevantes, de carácter obligante a razón del acuerdo establecido para contar con nuestro aval. Este aval no implicaba solamente un respaldo sino una autorización legal para cuidar el uso de la imagen de Alí.

En consecuencia, contando con la buena fe de la productora, algunos de los integrantes de la familia incluso participaron con papeles de personajes en el rodaje de la película, confiando en el resultado que daría la incorporación de los cambios manifestados en el guion definitivo.

Apenas hace dos semanas pudimos ver, la familia de Alí, la película en cuestión, limitando en tiempo la posibilidad de tomar en cuenta las impresiones familiares respecto a alguna corrección de fondo o de forma. Así sucesivamente, se vieron ignoradas gran parte de las opiniones de las hijas, hijos y esposa de Alí Primera en el proceso de la post-producción e incluso en la decisión del estreno de la película. A partir de estas consideraciones, solicitamos un cambio de fecha para que fuera estrenada en el mes de febrero, en el marco del día en el que celebramos la vida de Alí y su siembra infinita en la conciencia del pueblo. Esta solicitud también fue subestimada.

Lógicamente, esto afecta en un sentido negativo. Nos preocupa que en la película vemos muchos elementos narrativos que se alejan de la representación verídica del personaje real que se pretende exponer, en cuanto a la caracterización final del personaje. Resultado: una obra que desdibuja en varios aspectos al propio Alí Primera; aparte del hecho, repetimos, de la desvinculación y desestimación de nuestras opiniones, sentimientos y propuestas por parte de la producción ejecutiva y la productora cinematográfica de la película a partir del proceso posterior al rodaje hasta el día de hoy. Consideramos que esta situación se pudo evitar, sumando todos los esfuerzos conseguidos, de haberse tomado el tiempo necesario para lograr la mejor película venezolana realizada hasta ahora sobre la vida y obra de Alí Primera.

Reivindicamos el esfuerzo del equipo humano que formó parte de la película en todos sus niveles, actrices y actores -en especial niños y niñas-, equipo técnico, quienes lograron un trabajo maravilloso.

Reconocemos también el esfuerzo económico para apostar a esta realización. Rescatamos de la obra final una gran fotografía, paisajes, colores, grandes actuaciones, y un Alí infante (en dos etapas) hermoso, más cercano a su vida. Esta representación contrasta de nuestro padre y esposo en la etapa adulta, que con mucho respeto y responsabilidad se nos parece más a un comediante vacío, sin contenido, sin profundidad que refleje al Alí Primera que formó a millones de personas en Venezuela y Latinoamérica respecto a una humanidad más justa y amorosa. Mensaje presente en su conducta permanente y en numerosos de sus temas como La Patria Buena, el Cielo Despejado o El Sombrero Azul, Canción mansa para un Pueblo Bravo, Techos de cartón o los Zapatos de mi Conciencia, y muchos otros que nos sirven como reflexión para el despertar de la conciencia y como faro de luz que nos acompañe en la oscurana a la que nos quieren someter las bestias.

Resaltamos la ausencia de escenas que muestren al espectador que hoy lo conoce o aquel que quiere reencontrase con él, por qué Alí Primera es un ejemplo vivo para la acción cotidiana,
a través de la coherencia de su conducta o respecto al tema bolivariano, por ejemplo.

Entiéndase que Alí no fue un agitador impulsado por un acto endocrino, sino un militante reflexivo, profundamente estudioso, de la verdad y la palabra precisa, contra toda palabra complaciente o carente de contenido histórico o humano.

Alí encontró en su pueblo una resonancia porque logró convertirse en una voz que hablaba como él. A su vez, en el transcurrir de su vida se puso a la cabeza de numerosas iniciativas solidarias no solo en el campo nacional sino también en el campo internacionalista. Por hablar de uno de ellos están los CUP (Comités por la Unidad del Pueblo) a partir de un profundo ejercicio de revisión interior de los errores cometidos hasta ese momento por los partidos de la época, siendo una guía para muchos de su generación y hasta la actualidad.

En Alí confluyen muchas dimensiones, contradictorias, propias de lo humano. Todas ellas expresadas en su condición de articulador y formador, reconocido por quienes militaron, lo admiraron e hicieron de él un referente cultural de una lucha histórica, así como también por quienes lo confrontaron. Esto está muy alejado de cualquier simplificación o caricatura.

Aplaudimos y acompañamos todas las iniciativas que quieran enaltecer a las figuras que forman parte del imaginario popular, muchas de las cuales sirvieron de inspiración para armar la canción de Alí y de todo el movimiento de la Nueva Canción venezolana.

Sirva también esta carta como invitación a quienes desean conocer la raíz y el fruto que sustenta la verdad por la cual luchó Alí.

La versión y visión más alta de Alí, la tiene su pueblo y en él la encontramos.

“Si olvidamos la raíz es quedarnos algún día sin una flor en la mano”

“Nuestra claridad no depende de la oscuridad de los otros, sino de nuestra propia luz”

“Soy feliz de saberme de todos y también mi propio dueño”

Alí Primera

Amorosamente…

María Fernanda Primera, Shimpi.
María Ángela Primera, Marimba.
Jorge Ernesto Primera, Tupa.
Sandino Primera, Shamango.
Servando Primera, Pichón.
Florentino Primera, Foyo.
Juan Simón Primera, Pitírre.
Sol Mussett de Primera

