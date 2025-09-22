Lunes 22 de septiembre de 2025
Internacionales

Francia reconoce al Estado palestino

En su discurso, Macron reclamó el final definitivo del conflicto en la Franja de Gaza, porque -subrayó- "nada justifica la continuación de la guerra".

Por Ernestina García

Francia reconoce al Estado palestino
Francia ha reconocido al Estado palestino este lunes ante la ONU, mientras Israel continúa con su brutal ofensiva militar en la Franja de Gaza a pesar de la indignación internacional.

"Ha llegado el momento. Fiel al compromiso histórico de mi país con Oriente Medio, con la paz entre israelíes y palestinos, declaro que hoy Francia reconoce al Estado de Palestina", anunció el presidente francés Emmanuel Macron, desde la tribuna de la ONU, en vísperas de la Asamblea General.

Según dijo el mandatario, "este reconocimiento es la solución que permitirá la paz para Israel", al tiempo que supone una "derrota para Hamás, como para todos aquellos que agitan el odio antisemita".

En su discurso, Macron reclamó el final definitivo del conflicto en la Franja de Gaza, porque -subrayó- "nada justifica la continuación de la guerra", al tiempo que reiteró su llamamiento al movimiento palestino Hamás para que libere a los 48 rehenes que aún mantiene cautivos desde su incursión del 7 de octubre de 2023 en Israel, que describió como una "herida que aún está abierta".

El jefe de Estado anunció que se abrirá una Embajada francesa en el Estado palestino una vez se liberen los rehenes y se establezca un alto el fuego entre Israel y Hamás.

Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal anunciaron el mismo paso el domingo, causando el enojo de Tel Aviv. Se trata de la primera vez que países del G7 toman tal decisión a favor del Estado palestino.

Ante la nueva serie de reconocimientos, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, prometió una respuesta directa. "Tengo un mensaje claro para aquellos líderes que están reconociendo un Estado palestino tras la horrible masacre del 7 de octubre: están recompensando el terrorismo con un premio enorme", declaró el domingo.

"Y tengo otro mensaje para ustedes: eso no va a suceder. No habrá Estado palestino al oeste del río Jordán", agregó Netanyahu. "La respuesta al último intento de imponernos un Estado terrorista en el corazón de nuestra tierra se dará tras mi regreso de Estados Unidos. Espérenla", aseveró el mandatario.

Más de 140 miembros más de la ONU ya reconocen a Palestina, un número que sigue aumentando en medio de la creciente conmoción por la sangrienta ofensiva de Israel en la Franja de Gaza.

Noticia al Día/RT

