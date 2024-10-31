Fundapadrina dotó escuela especial que atiende a más de 30 niños en Maracaibo para su remodelación

La representación de Fundapadrina, a través de la dirección regional de comercio en el estado Zulia, hizo este jueves 31 de octubre la entrega de materiales de construcción e insumos para la remodelación del Centro de Desarrollo Infantil 16 en Maracaibo, una escuela especial fundada hace 45 años y que atiende a más de 30 niños residentes en la zona norte de la ciudad.

La actividad estuvo encabezada por Nelson Canquiz, presidente de Fundapadrina y director regional de comercio, Jenny Cedeño, directora territorial del Ministerio de Alimentación en la región zuliana, Jenny Valera, directora de la referida institución, así como representantes del Servicio Desconcentrado de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos (Sencamer).

Foto: Xiomara Solano.

Decenas de representantes también asistieron al acto para apoyar esta causa, amenizado con gaitas tradicionales, globos y pinta caritas. La institución, ubicada en la calle 66 con avenida 15C del sector Juana de Ávila, presenta un notable deterioro en sus instalaciones por lo que estos organismos decidieron intervenirla ante las peticiones hechas por el personal docente que la conforma.

"Venimos con las mejores intenciones a recuperar estos espacios para entregarlos en óptimas condiciones para que nuestros niños se sientan cómodos y puedan tener una mejor calidad educativa. Es una misión que tenemos todos los organismos e instituciones del Gobierno nacional, remodelar todas las escuelas que se encuentren en mal estado. Hasta la fecha llevamos mil escuelas recuperadas", dijo Canquiz.

Fundapadrina otorgó materiales para remodelar en Centro de Desarrollo Infantil 16 en Maracaibo. Foto: Xiomara Solano.

Entre los materiales e insumos que fueron entregados al Centro de Desarrollo Infantil 16, destacan 12 mantos asfalticos para impermeabilizar el techo, varios cuñetes de pintura para revestir nuevamente las paredes y protecciones, una bomba de agua, un gran tanque, bombillos fluorescentes, tres aires acondicionados, sanitarios y juguetes didácticos para niños de 0 a seis años de edad.

Nelson Canquiz, presidente de Fundapadrina. Foto: Xiomara Solano.

Noticia al Día / José Gregorio Flores

Fotos y video: Xiomara Solano