Lunes 01 de septiembre de 2025
Al Dia

Guía práctica 2025: convierte tu saldo de PayPal, Skrill, Wise o Payoneer en efectivo o cripto sin perder dinero

Descubre los métodos más usados, los costos reales y las alternativas seguras para transformar tu dinero digital en efectivo este 2025.

Por Isidro Lopez

Guía práctica 2025: convierte tu saldo de PayPal, Skrill, Wise o Payoneer en efectivo o cripto sin perder dinero
Guía práctica 2025: convierte tu saldo de PayPal, Skrill, Wise o Payoneer en efectivo o cripto sin perder dinero
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Acceder a fondos digitales es cada vez más común. Sin embargo, el reto sigue siendo el mismo: convertir ese dinero online en efectivo o en moneda local para poder usarlo en la vida diaria. Plataformas como PayPal, Skrill, Payoneer o Wise son útiles para recibir pagos, pero cuando llega el momento de retirar, las comisiones y limitaciones generan dolores de cabeza, especialmente en países con sistemas financieros restringidos como Venezuela.

El problema de mover dinero digital

Las grandes plataformas no siempre tienen integración directa con bancos locales. Muchas veces, las transferencias internacionales implican costos elevados, plazos de espera y comisiones ocultas. PayPal, por ejemplo, cobra tarifas por conversión de divisa, por retiros y hasta por recibir pagos comerciales.

Para un usuario promedio, mover $100 de PayPal a su banco puede terminar en $90 o menos, dependiendo del país. Esto lleva a muchos a buscar alternativas más flexibles para no perder tanto en comisiones.

Caso Venezuela: el laberinto PayPal

En Venezuela, el uso de PayPal tiene una particularidad. Aunque es posible abrir una cuenta y recibir pagos, el retiro de fondos hacia bancos locales no está habilitado directamente. Los usuarios no pueden simplemente “enviar a su banco” como en otros países.

Esto genera una dependencia de métodos alternativos:

— Mercado paralelo:venta de saldo PayPal entre particulares, con riesgo de estafas.

— Plataformas P2P como Airtm: permiten cambiar el saldo PayPal por dólares digitales o bolívares a través de intermediarios verificados.

— Criptomonedas:convertir saldo PayPal en USDT u otro stablecoin para después retirarlo en exchanges locales.

En 2025, esta sigue siendo la vía más usada: PayPal → Airtm/otro P2P → cripto o moneda local. El proceso implica costos, pero es más seguro que vender saldo “en la calle”.

Airtm: la opción puente

Airtm ha ganado terreno porque funciona como un hub entre sistemas de pago tradicionales y cripto. Allí se pueden depositar fondos desde PayPal, Skrill, Payoneer y otras billeteras digitales, y luego retirarlos a bancos locales, billeteras de criptomonedas o incluso efectivo mediante cajeros P2P.

El modelo se basa en “cajeros” (usuarios verificados) que facilitan la transacción. Así, un venezolano puede:

Depositar desde PayPal en Airtm.

Cambiarlo a USDC (stablecoin) o saldo en Airtm.

Retirarlo en bolívares, dólares en efectivo o a una wallet cripto.

Aunque las comisiones existen (usualmente 1-3% más el spread del cajero), siguen siendo menores que la pérdida por vender saldo en mercado informal.

Otras plataformas populares

Además de PayPal, hay servicios recurrentes que los freelancers y usuarios internacionales usan:

— Skrill: muy utilizado en apuestas y pagos online. Airtm permite fondear y retirar saldo de Skrill con rapidez.

— Payoneer: favorito de freelancers y trabajadores remotos, sobre todo para cobrar de plataformas como Upwork o Fiverr. Retirar a través de Airtm es más rápido que usar transferencias bancarias tradicionales.

— Wise: excelente para pagos internacionales en bancos de EE.UU. y Europa, pero no siempre disponible en países con restricciones. Airtm sirve como conector.

— Criptomonedas: cada vez más integradas. Muchos usuarios prefieren convertir directamente a stablecoins como USDT o USDC y de ahí mover su dinero libremente.

Ventajas del modelo P2P

Las soluciones peer-to-peer como Airtm tienen varios beneficios:

— Acceso global: cualquier persona con internet puede usarlas.

— Diversidad de métodos: desde bancos hasta cripto y efectivo.

— Rapidez: operaciones que antes tardaban días, ahora pueden completarse en minutos.

— Seguridad relativa: los fondos pasan por escrow (custodia temporal) que protege tanto al comprador como al vendedor.

El contra principal es la dependencia de la liquidez de los cajeros y la variabilidad en las tasas de cambio.

En 2025 ya es posible, retirar dinero de plataformas digitales sigue siendo un desafío, especialmente en países como Venezuela. PayPal sigue sin permitir retiros directos a bancos locales, lo que obliga a los usuarios a recurrir a vías indirectas como Airtm, criptomonedas o intercambios P2P.

La tendencia global apunta a la integración entre sistemas tradicionales y blockchain, y mientras eso ocurre, soluciones como Airtm ofrecen un camino intermedio: seguro, flexible y con costos más razonables que el mercado paralelo.

Para quienes dependen de estas plataformas, la clave es comparar comisiones, usar intermediarios verificados y evitar transacciones informales. Así, cada dólar digital recibido puede transformarse en dinero real sin pérdidas excesivas.

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Septiembre: De cortarse el cabello para que crezca, una buena cita amorosa hasta firmar un contrato con éxito

Septiembre: De cortarse el cabello para que crezca, una buena cita amorosa hasta firmar un contrato con éxito

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 1° de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 1° de septiembre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este lunes 1° de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este lunes 1° de septiembre

Sureñas revalidan el título en la Copa “Proyecto Deporte Soy, Siglo 21”

Sureñas revalidan el título en la Copa “Proyecto Deporte Soy, Siglo 21”

Pixar confirma Coco 2, con estreno previsto para 2029

Pixar confirma Coco 2, con estreno previsto para 2029

La Vinotinto ya inició concentración en Argentina para el cierre de las Eliminatorias

La Vinotinto ya inició concentración en Argentina para el cierre de las Eliminatorias

Accidente en Lagunillas dejó un motorizado herido

Accidente en Lagunillas dejó un motorizado herido

Equipo de Messi y Suárez debuta triunfando en el fútbol uruguayo

Equipo de Messi y Suárez debuta triunfando en el fútbol uruguayo

Shakira y Antonio de la Rúa: crecen los rumores de reconciliación tras nueva aparición en concierto en México

Shakira y Antonio de la Rúa: crecen los rumores de reconciliación tras nueva aparición en concierto en México

¡Por segundo día! Maikel García la vuelve a botar en triunfo de Kansas City

¡Por segundo día! Maikel García la vuelve a botar en triunfo de Kansas City

Asesinado primer ministro hutí Ahmed al-Rahawi

Asesinado primer ministro hutí Ahmed al-Rahawi

Eduardo Rodríguez dejó en blanco a los Dodgers y comandó el triunfo de Cascabeles

Eduardo Rodríguez dejó en blanco a los Dodgers y comandó el triunfo de Cascabeles

Hutíes allanaron oficinas de dos agencias de la ONU en Yemen

Hutíes allanaron oficinas de dos agencias de la ONU en Yemen

Falleció la

Falleció la "abuela de hierro", centenaria veterana de la Segunda Guerra Mundial

Abusó sexualmente a su sobrina de 7 años y está tras la rejas en San Francisco

Abusó sexualmente a su sobrina de 7 años y está tras la rejas en San Francisco

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Hallan sin vida a Valeria Afanador, la niña que había desaparecido en Cajicá

Hallan sin vida a Valeria Afanador, la niña que había desaparecido en Cajicá

Este sábado 30-Ago se realizó la boda del venezolano Leopoldo Maduro Vollmer con la princesa María Carolina

Este sábado 30-Ago se realizó la boda del venezolano Leopoldo Maduro Vollmer con la princesa María Carolina

Hallan muerta a adolescente en la casa de su novio en Portuguesa

Hallan muerta a adolescente en la casa de su novio en Portuguesa

Captan a hombre orinando en plena vía pública en el sector La Chamarreta de Maracaibo

Captan a hombre orinando en plena vía pública en el sector La Chamarreta de Maracaibo

Un hombre desciende de las guayas del Puente sobre el Lago y lo apodan

Un hombre desciende de las guayas del Puente sobre el Lago y lo apodan "Tom Cruise" en redes sociales

Noticias Relacionadas

Sin categoría

Guía práctica 2025: convierte tu saldo de PayPal, Skrill, Wise o Payoneer en efectivo o cripto sin perder dinero

Descubre los métodos más usados, los costos reales y las alternativas seguras para transformar tu dinero digital en efectivo este 2025.
Al Dia

El papa León XIV mantiene mensaje de "apertura y bienvenida" de Francisco para con los católicos LGBTIQ: Jesuita estadounidense, James Martin

Martín se encuentra en Roma para participar en la peregrinación de las asociaciones de católicos LGTBIQ en ocasión del Jubileo. El próximo viernes tendrá lugar una vigilia en la Iglesia del Gesù
Al Dia

Contabilizan 800 muertos y 2 mil 500 heridos por intenso terremoto en Afganistán

El ministro del Interior, Khalifa Sirajuddin Haqqani, ha dado instrucciones a los funcionarios locales para que presten asistencia inmediata a las familias afectadas
Al Dia

La Celac convocó hoy a reunión de urgencia por despliegue militar de EEUU en el Caribe

En respuesta al despliegue naval, Venezuela reforzó su presencia militar en zonas fronterizas con Colombia

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025