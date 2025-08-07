Jueves 07 de agosto de 2025
Hace 212 años, Simón Bolívar asumió la presidencia de Venezuela

Ese día, después de liderar la Campaña Admirable, Bolívar entró triunfalmente en Caracas y fue nombrado Capitán General de los Ejércitos de Venezuela y Jefe Supremo de la República

Por Ernestina García

Hace 212 años, Simón Bolívar asumió la presidencia de Venezuela
Los venezolanos recuerdan este 7 de agosto, la fecha en la que el Libertador Bolívar asumió la presidencia del país en 1813, un evento importante en su trayectoria política.

Según recopilación web, ese día, después de liderar la Campaña Admirable, Bolívar entró triunfalmente en Caracas y fue nombrado Capitán General de los Ejércitos de Venezuela y Jefe Supremo de la República, aunque no fue un nombramiento formal como presidente en ese momento, sino más bien una designación de liderazgo militar y político.

Al convertirse en presidente, Bolívar se comprometió a liderar la lucha por la independencia de Venezuela y a trabajar por la creación de una república libre y soberana. Su presidencia estuvo marcada por una serie de desafíos y dificultades, incluyendo enfrentamientos con las fuerzas leales al imperio español, conflictos internos dentro del movimiento independentista, y la falta de recursos y apoyo externo.

A pesar de estos desafíos, Bolívar demostró su capacidad de liderazgo y su voluntad inquebrantable en la defensa de la libertad y la autonomía de su pueblo. Su presidencia sentó las bases para la consolidación de la independencia de Venezuela y allanó el camino para la unificación de los países de América Latina en la lucha contra el dominio colonial.

En resumen, la presidencia de Simón Bolívar el 7 de agosto de 1813 marcó un momento crucial en la historia de Venezuela, consolidando su papel como líder de la lucha por la independencia y sentando las bases para la construcción de una nación libre y soberana.

Es propicio recordar que el 24 de julio, se celebra el natalicio de Simón Bolívar, una fecha más ampliamente conocida y conmemorada en Venezuela y otros países latinoamericanos. Además, el 17 de diciembre se conmemora la muerte de Bolívar, otro evento importante en su vida y legado.

Noticia al Día/Myncit.gob

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

