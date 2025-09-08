Herido conductor de vehículo tras impactar contra una gandola de gas en Coro

El choque entre una gandola Mack de Gas Nevado y un Chevrolet Corsa vinotinto, se suscitó este lunes 8 de septiembre, en la variante Norte, por los linderos del aeropuerto de Coro.

Debido al impacto, ambos vehículos quedaron en lados puestos de la vía; la gandola hacia la parte norte, varios metros distantes, y en una zona enmontada, y el Corsa cerca de la pared del aeropuerto.

Se conoció que el chofer del Corsa resultó lesionado. Se espera una actualización del hecho por parte de Bomberos y de Protección Civil.

La información la dio a conocer el periodista Gerardo Morón, a través de su red social Instagram.

Noticia al Día